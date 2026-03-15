El mensaje de Alpine tras el primer punto que Franco Colapinto logró en la temporada de Fórmula 1

“Tuve mucha mala suerte, muchísimo graining en el último stint y muchos daños en el piso. La parte trasera derecha quedó toda rota, tenía un agujero grande en el piso y perdía mucho punto de carga”, detalló.

En otro momento de su análisis, Colapinto se refirió al contacto en pista con Esteban Ocon, aunque restó dramatismo al episodio y aseguró que la situación quedó aclarada. “No tengo bronca por el toque con Esteban. Creo que me pidió perdón y está todo bien”, afirmó.

Pensando en lo que viene dentro del calendario, el piloto argentino ya proyecta la próxima fecha del campeonato, que será el Gran Premio de Japón.

“Vamos con todo a Japón, conocer otra pista nueva. Ojalá que con el auto en mejores condiciones y encontrar las cosas que me faltan de performance para estar más cerquita de Pierre (Gasly) y de todos, tener un poquito más de rendimiento”, expresó, con la expectativa de seguir evolucionando en las próximas carreras.