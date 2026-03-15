Antes del GP de China, Gabriel Anello tildó de "fracaso" a Franco Colapinto y este domingo se volvió viral

Anello también ironizó sobre el 15.º puesto obtenido por Franco en el debut en Australia y desestimó la influencia del monoplaza en el rendimiento. "No importa el auto. No anda con un Dodge 1500", remató, calificándolo directamente como un "fracaso como corredor de autos".

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El "efecto boomerang" de los puntos en Shanghái

La viralización de estas declaraciones este domingo se transformó en un bumerán para el periodista. Mientras el video circulaba por X (Twitter), Colapinto concretaba en Shanghái una remontada épica, superando rivales en pista y metiéndose en la zona de puntos tras una estrategia brillante con su equipo.

Los fanáticos del automovilismo no tardaron en inundar las redes con capturas del clasificador final del GP de China junto a las frases de Anello, marcando una de las mayores "metidas de pata" periodísticas en lo que va del año deportivo.