Antes del GP de China, Gabriel Anello tildó de "fracaso" a Franco Colapinto y este domingo se volvió viral
El conductor deportivo ironizó sobre los resultados del piloto argentino en la Fórmula 1, y este domingo fue tendencia por las respuestas que recibió.
El mundo del automovilismo y las redes sociales no perdonan, y este domingo el periodista Gabriel Anello quedó en el ojo de la tormenta por sus recientes críticas hacia el piloto argentino Franco Colapinto, previo a la gran actuación en el Gran Premio de China, que lo tuvo como gran protagonista.
Un video con sus ácidas críticas hacia Colapinto se volvió viral en las últimas horas, generando un fuerte efecto rebote debido a un detalle no menor: sus dichos fueron previos a la histórica actuación del argentino en el GP de China, donde el piloto de Alpine calló bocas al finalizar 10.º y sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1.
El conductor radial, afín al Gobierno de Javier Milei, es un habitué de las controversias por sus comentarios al fleje, por lo que algunas veces hasta tuvo que pedir disculpas, como ocurrió con Juan Román Riquelme.
"Colapinto es un fracaso": las frases de Gabriel Anello
Durante la conducción de su programa en Radio Mitre, Anello lanzó una serie de definiciones lapidarias contra el joven de Pilar, minimizando su llegada a la máxima categoría del automovilismo mundial y comparando la exigencia de la F1 con otros ámbitos del deporte nacional.
"Le pegamos a Riquelme, le pegamos a Gallardo... muchachos, Colapinto es un fracaso. No me vengan con que está dentro de los 20 corredores, porque está dentro de los 20 corredores pero es el peor de los 20 corredores", sentenció el periodista.
Anello también ironizó sobre el 15.º puesto obtenido por Franco en el debut en Australia y desestimó la influencia del monoplaza en el rendimiento. "No importa el auto. No anda con un Dodge 1500", remató, calificándolo directamente como un "fracaso como corredor de autos".
El "efecto boomerang" de los puntos en Shanghái
La viralización de estas declaraciones este domingo se transformó en un bumerán para el periodista. Mientras el video circulaba por X (Twitter), Colapinto concretaba en Shanghái una remontada épica, superando rivales en pista y metiéndose en la zona de puntos tras una estrategia brillante con su equipo.
Los fanáticos del automovilismo no tardaron en inundar las redes con capturas del clasificador final del GP de China junto a las frases de Anello, marcando una de las mayores "metidas de pata" periodísticas en lo que va del año deportivo.
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