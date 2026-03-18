Franco Colapinto elogió a Alpine tras el GP de China: "Hicieron un auto muy rápido"

Más allá del resultado, el argentino se mostró confiado en el potencial del equipo de cara a lo que viene en la temporada. “Quedan todavía muchos objetivos por alcanzar juntos y sé que todos tienen una gran motivación detrás y que estamos empujando mucho no sólo para estar en el top 10 sino que para estar en los primeros puestos en busca de puntos. Es allí donde queremos llegar en el futuro”, sostuvo.