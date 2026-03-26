Así está el césped del Monumental tras el recital de AC/DC: preocupación para el partido ante Belgrano

La cancha del Millonario volvió a transformarse en un escenario musical durante la fecha FIFA de marzo y recibió el primero de los tres recitales de AC/DC, uno de los regresos más esperados por el público argentino. Sin embargo, el multitudinario evento dejó sus consecuencias en el campo de juego. El show realizado el 23 de marzo contó con entradas agotadas y una puesta en escena de gran magnitud, que incluyó estructuras, equipos técnicos y la presencia de miles de espectadores que impactaron directamente en el estado del césped.