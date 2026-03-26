Así está el césped del Monumental tras el recital de AC/DC: preocupación para el partido ante Belgrano
El recital de AC/DC dejó dañado el césped del Monumental y en River admiten que no llegará en óptimas condiciones ante Belgrano.
El césped del Monumental evidenció daños tras el primer recital de AC/DC y en River reconocen que no estará en las mejores condiciones para el duelo ante Belgrano. El club trabaja en un plan de recuperación para que el campo llegue en óptimo estado a los próximos compromisos de Copa Libertadores.
La cancha del Millonario volvió a transformarse en un escenario musical durante la fecha FIFA de marzo y recibió el primero de los tres recitales de AC/DC, uno de los regresos más esperados por el público argentino. Sin embargo, el multitudinario evento dejó sus consecuencias en el campo de juego. El show realizado el 23 de marzo contó con entradas agotadas y una puesta en escena de gran magnitud, que incluyó estructuras, equipos técnicos y la presencia de miles de espectadores que impactaron directamente en el estado del césped.
Las primeras imágenes difundidas luego del recital mostraron sectores dañados y decolorados en el terreno de juego, producto del montaje del escenario y del constante movimiento del público durante el espectáculo. En Núñez ya contemplaban este escenario, teniendo en cuenta que todavía restan otros dos recitales de la banda previstos para el 27 y el 31 de marzo. La seguidilla de shows complica el proceso de recuperación del campo de juego de cara a los próximos compromisos deportivos.
Dentro de la planificación interna del club, estiman que el césped no llegará en las mejores condiciones para el partido frente a Belgrano, que se disputará el fin de semana del 5 de abril por el torneo local.
El plan de River para recuperar el campo antes de la Copa Sudamericana
El objetivo principal del club es que el terreno de juego esté en óptimas condiciones para el encuentro ante Carabobo, programado para el 15 de abril por la Copa Sudamericana, una competencia en la que el equipo dirigido por Eduardo Coudet buscará ser protagonista. Además, el calendario marca otro compromiso clave en el Monumental el fin de semana del 19 de abril, cuando River reciba a Boca en una nueva edición del Superclásico.
Habitualmente, el club realiza tareas intensivas de mantenimiento del césped a partir de mayo, pero este año decidió adelantar los trabajos debido al calendario ajustado previo al Mundial 2026, con el objetivo de afrontar en buenas condiciones una seguidilla de partidos exigentes en el plano local e internacional.
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