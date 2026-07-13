Así está el historial Argentina-Inglaterra: los antecedentes antes de la semifinal del Mundial 2026

El historial de Argentina vs. Inglaterra en Mundiales

1962: Argentina 1-3 Inglaterra

1966: Argentina 0-1 Inglaterra

1986: Argentina 2-1 Inglaterra

1998: Argentina 2(4)-2(3) Inglaterra

2002: Argentina 0-1 Inglaterra

Más allá de los cruces por Copas del Mundo, Argentina e Inglaterra se enfrentaron en 14 oportunidades. El balance muestra una ventaja para los ingleses, que acumulan seis triunfos. La Albiceleste ganó tres encuentros y hubo cinco empates.

El historial completo entre Argentina e Inglaterra

1951: Inglaterra 2-1 Argentina (amistoso)

1953: Argentina 3-1 Inglaterra (amistoso)

1962: Argentina 1-3 Inglaterra (Mundial)

1964: Argentina 1-0 Inglaterra (amistoso)

1966: Argentina 0-1 Inglaterra (Mundial)

1974: Argentina 2-2 Inglaterra (amistoso)

1977: Argentina 1-1 Inglaterra (amistoso)

1980: Inglaterra 3-1 Argentina (amistoso)

1986: Argentina 2-1 Inglaterra (Mundial)

1991: Inglaterra 2-2 Argentina (amistoso)

1998: Argentina 2(4)-2(3) Inglaterra (Mundial)

2000: Inglaterra 0-0 Argentina (amistoso)

2002: Argentina 0-1 Inglaterra (Mundial)

2005: Inglaterra 3-2 Argentina (amistoso)

La semifinal del miércoles agregará un nuevo capítulo a una de las rivalidades más importantes de la historia de los Mundiales, con un lugar en la final del torneo como premio para el ganador.