Así está el historial Argentina-Inglaterra: los antecedentes antes de la semifinal del Mundial 2026
La Selección volverá a enfrentar a los ingleses tras 24 años. El historial favorece a los europeos, aunque la Albiceleste protagonizó el cruce más recordado de todos.
La Selección Argentina se medirá este miércoles con Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026. Será un nuevo capítulo de una rivalidad histórica que incluye cinco enfrentamientos mundialistas, partidos inolvidables y un historial general con ventaja para el conjunto europeo.
Hasta el momento, ambos seleccionados se enfrentaron cinco veces en la máxima competencia del fútbol. El seleccionado inglés ganó tres encuentros, la Albiceleste se impuso en uno y el restante terminó igualado, aunque Argentina avanzó por penales.
El primer antecedente fue en la fase de grupos del Mundial de Chile 1962, con victoria inglesa por 3 a 1. Cuatro años después llegó uno de los partidos más polémicos de la historia. En los cuartos de final de Inglaterra 1966, el conjunto local ganó 1 a 0 en un encuentro marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín. Sin tarjetas rojas en aquella época, el mediocampista demoró su salida del campo y, antes de retirarse, estrujó un banderín británico. Tras el encuentro, el entrenador Alf Ramsey calificó a los jugadores argentinos como "animals".
El partido más emblemático llegó en México 1986. En los cuartos de final, la Selección argentina derrotó 2 a 1 a Inglaterra con los dos goles inolvidables de Diego Armando Maradona: la "Mano de Dios" y el denominado "Gol del Siglo". Gary Lineker descontó para los europeos.
En Francia 1998 protagonizaron otro duelo histórico. Empataron 2 a 2 en los octavos de final y Argentina avanzó en la definición por penales. El último enfrentamiento mundialista se produjo en Corea-Japón 2002, cuando Inglaterra ganó 1 a 0 con un gol de penal de David Beckham en la fase de grupos.
El historial de Argentina vs. Inglaterra en Mundiales
- 1962: Argentina 1-3 Inglaterra
- 1966: Argentina 0-1 Inglaterra
- 1986: Argentina 2-1 Inglaterra
- 1998: Argentina 2(4)-2(3) Inglaterra
- 2002: Argentina 0-1 Inglaterra
Más allá de los cruces por Copas del Mundo, Argentina e Inglaterra se enfrentaron en 14 oportunidades. El balance muestra una ventaja para los ingleses, que acumulan seis triunfos. La Albiceleste ganó tres encuentros y hubo cinco empates.
El historial completo entre Argentina e Inglaterra
- 1951: Inglaterra 2-1 Argentina (amistoso)
- 1953: Argentina 3-1 Inglaterra (amistoso)
- 1962: Argentina 1-3 Inglaterra (Mundial)
- 1964: Argentina 1-0 Inglaterra (amistoso)
- 1966: Argentina 0-1 Inglaterra (Mundial)
- 1974: Argentina 2-2 Inglaterra (amistoso)
- 1977: Argentina 1-1 Inglaterra (amistoso)
- 1980: Inglaterra 3-1 Argentina (amistoso)
- 1986: Argentina 2-1 Inglaterra (Mundial)
- 1991: Inglaterra 2-2 Argentina (amistoso)
- 1998: Argentina 2(4)-2(3) Inglaterra (Mundial)
- 2000: Inglaterra 0-0 Argentina (amistoso)
- 2002: Argentina 0-1 Inglaterra (Mundial)
- 2005: Inglaterra 3-2 Argentina (amistoso)
La semifinal del miércoles agregará un nuevo capítulo a una de las rivalidades más importantes de la historia de los Mundiales, con un lugar en la final del torneo como premio para el ganador.
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