En Egipto apuntaron contra el arbitraje tras la eliminación ante Argentina: así lo reflejó prensa

La publicación también destacó las actuaciones de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, autores de los goles egipcios, además del arquero Mostafa Shobeir, quien fue señalado como una de las grandes figuras del partido gracias a varias intervenciones decisivas, entre ellas el penal contenido a Lionel Messi.

Las críticas más severas llegaron desde Youm7, que eligió un título contundente para resumir su análisis: "Las decisiones arbitrales destrozaron el sueño de los egipcios... y el VAR le otorga la clasificación a Argentina". El portal respaldó esa postura con la opinión del especialista arbitral Adel Akl, quien sostuvo que Letexier "no logró arbitrar correctamente el partido entre Egipto y Argentina", cuestionando especialmente las acciones revisadas por la asistencia tecnológica.

En la misma línea se expresó Cairo24, que recordó antiguas declaraciones de dirigentes y futbolistas egipcios relacionadas con supuestos favoritismos arbitrales hacia la Selección Argentina en distintas ediciones de la Copa del Mundo. El medio señaló que las decisiones tomadas durante el encuentro volvieron a alimentar ese debate dentro del fútbol egipcio y contribuyeron al malestar generado tras la eliminación.

Por su parte, Al Ahram eligió un enfoque más deportivo y destacó que Egipto logró interrumpir una estadística que acompañaba a la Albiceleste desde Qatar 2022. El diario remarcó que los goles de Ibrahim y Ziko colocaron a Argentina nuevamente en desventaja dentro de un Mundial, algo que no ocurría desde la derrota frente a Arabia Saudita en el debut de la Copa del Mundo anterior.

Incluso una de las fotografías publicadas por el periódico estuvo acompañada por el epígrafe "Rompiendo el aura del tango", una referencia al impacto que tuvo el rendimiento del conjunto africano frente al campeón vigente.

Más allá de las diferencias de interpretación sobre algunas acciones del partido, la prensa egipcia coincidió en destacar que su selección estuvo muy cerca de conseguir una clasificación histórica. Sin embargo, la reacción de la Scaloneta en los últimos minutos modificó completamente el panorama y dejó a los Faraones fuera del torneo, en un encuentro que seguirá dando que hablar tanto dentro como fuera de la cancha.