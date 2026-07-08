En Egipto apuntaron contra el arbitraje tras la eliminación ante Argentina: así lo reflejó prensa
Los principales medios egipcios coincidieron en destacar la actuación de su selección frente al campeón del mundo, aunque concentraron gran parte de sus análisis en las decisiones del árbitro François Letexier y del VAR.
La histórica remontada de la Selección Argentina para vencer 3-2 a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 no solo generó repercusiones en el país campeón del mundo. En territorio egipcio, la eliminación ocupó las principales portadas de los medios deportivos y generalistas, que combinaron elogios hacia el rendimiento de los Faraones con fuertes críticas al arbitraje encabezado por el francés François Letexier.
La cobertura periodística reflejó un sentimiento compartido: orgullo por el desempeño del equipo de Hossam Hassan y, al mismo tiempo, la convicción de que algunas decisiones arbitrales terminaron condicionando el desenlace del encuentro.
La prensa de Egipto responsabilizó al arbitro de la remontada de la Argentina
Uno de los medios que se hizo eco de la postura oficial fue Al Masry Al Youm, que informó sobre la reacción de la Federación Egipcia de Fútbol luego de la derrota. Según la publicación, la entidad expresó su "profunda insatisfacción" con el arbitraje y cuestionó especialmente algunas intervenciones del sistema VAR durante el partido.
Además, el diario señaló que la federación confirmó la presentación de una protesta formal ante la FIFA y explicó que el objetivo del reclamo es defender lo que considera decisiones perjudiciales para el seleccionado nacional.
Por su parte, Daily News Egypt optó por poner el foco en el rendimiento futbolístico de Egipto. El medio describió la actuación del conjunto africano como una "lección magistral de disciplina táctica y valentía", resaltando que durante buena parte del encuentro logró controlar al vigente campeón del mundo y estuvo muy cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo.
La publicación también destacó las actuaciones de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, autores de los goles egipcios, además del arquero Mostafa Shobeir, quien fue señalado como una de las grandes figuras del partido gracias a varias intervenciones decisivas, entre ellas el penal contenido a Lionel Messi.
Las críticas más severas llegaron desde Youm7, que eligió un título contundente para resumir su análisis: "Las decisiones arbitrales destrozaron el sueño de los egipcios... y el VAR le otorga la clasificación a Argentina". El portal respaldó esa postura con la opinión del especialista arbitral Adel Akl, quien sostuvo que Letexier "no logró arbitrar correctamente el partido entre Egipto y Argentina", cuestionando especialmente las acciones revisadas por la asistencia tecnológica.
En la misma línea se expresó Cairo24, que recordó antiguas declaraciones de dirigentes y futbolistas egipcios relacionadas con supuestos favoritismos arbitrales hacia la Selección Argentina en distintas ediciones de la Copa del Mundo. El medio señaló que las decisiones tomadas durante el encuentro volvieron a alimentar ese debate dentro del fútbol egipcio y contribuyeron al malestar generado tras la eliminación.
Por su parte, Al Ahram eligió un enfoque más deportivo y destacó que Egipto logró interrumpir una estadística que acompañaba a la Albiceleste desde Qatar 2022. El diario remarcó que los goles de Ibrahim y Ziko colocaron a Argentina nuevamente en desventaja dentro de un Mundial, algo que no ocurría desde la derrota frente a Arabia Saudita en el debut de la Copa del Mundo anterior.
Incluso una de las fotografías publicadas por el periódico estuvo acompañada por el epígrafe "Rompiendo el aura del tango", una referencia al impacto que tuvo el rendimiento del conjunto africano frente al campeón vigente.
Más allá de las diferencias de interpretación sobre algunas acciones del partido, la prensa egipcia coincidió en destacar que su selección estuvo muy cerca de conseguir una clasificación histórica. Sin embargo, la reacción de la Scaloneta en los últimos minutos modificó completamente el panorama y dejó a los Faraones fuera del torneo, en un encuentro que seguirá dando que hablar tanto dentro como fuera de la cancha.
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