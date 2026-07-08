Repaso: así está el historial de la Selección Argentina en cuartos de final de los Mundiales

Las eliminaciones que marcaron una época

En Francia 1998, la ilusión terminó con la derrota 2-1 frente a Países Bajos, que ganó gracias al recordado gol de Dennis Bergkamp sobre el final. Más tarde llegaron dos golpes consecutivos ante Alemania.

En 2006, los europeos avanzaron por penales tras empatar 1-1, en una serie recordada por el famoso papel con apuntes de Jens Lehmann. Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, el conjunto alemán goleó 4-0 al equipo dirigido por Diego Maradona y volvió a dejar a la Selección sin semifinales.

El historial de Argentina en cuartos de final de los Mundiales