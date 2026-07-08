Repaso: así está el historial de la Selección Argentina en cuartos de final de los Mundiales
La Albiceleste disputó ocho partidos en esta instancia de la Copa del Mundo: ganó cuatro, perdió cuatro y ahora buscará meterse entre los cuatro mejores ante Suiza.
La Selección Argentina dejó atrás una durísima serie frente a Egipto y ya piensa en los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Suiza con un historial equilibrado en esta instancia: cuatro clasificaciones y cuatro eliminaciones.
La Albiceleste disputó ocho encuentros de cuartos de final en la historia de los Mundiales. El balance es totalmente equilibrado: consiguió avanzar en cuatro oportunidades y quedó eliminada en las otras cuatro.
La primera experiencia fue en Inglaterra 1966, cuando cayó 1-0 justamente ante el seleccionado anfitrión, en un partido que quedó marcado por la polémica. Cabe recordar que en Uruguay 1930, donde Argentina fue subcampeona, el formato no contemplaba cuartos de final, ya que tras la fase de grupos se disputaban directamente las semifinales. Además, entre 1970 y 1982 los Mundiales contaban con una segunda fase de grupos, por lo que tampoco existía esta instancia.
Las clasificaciones más recordadas
La segunda presencia argentina en cuartos llegó en México 1986, otra vez frente a Inglaterra. Allí, el equipo de Carlos Bilardo ganó 2-1 gracias a los históricos goles de Diego Maradona, la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", antes de consagrarse campeón. En Italia 1990, la Albiceleste eliminó a Yugoslavia por penales tras igualar 0-0 en los 120 minutos.
Luego de tres eliminaciones consecutivas, Argentina volvió a superar esta instancia en Brasil 2014, cuando venció 1-0 a Bélgica con un gol de Gonzalo Higuaín. La clasificación más reciente fue en Qatar 2022, donde derrotó a Países Bajos por penales tras empatar 2-2 en un partido que pasó a la historia como la "Batalla de Lusail", con 17 amonestados.
Las eliminaciones que marcaron una época
En Francia 1998, la ilusión terminó con la derrota 2-1 frente a Países Bajos, que ganó gracias al recordado gol de Dennis Bergkamp sobre el final. Más tarde llegaron dos golpes consecutivos ante Alemania.
En 2006, los europeos avanzaron por penales tras empatar 1-1, en una serie recordada por el famoso papel con apuntes de Jens Lehmann. Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, el conjunto alemán goleó 4-0 al equipo dirigido por Diego Maradona y volvió a dejar a la Selección sin semifinales.
El historial de Argentina en cuartos de final de los Mundiales
- 1966: Argentina 0-1 Inglaterra.
- 1986: Argentina 2-1 Inglaterra.
- 1990: Argentina 0 (3)-(2) 0 Yugoslavia.
- 1998: Argentina 1-2 Países Bajos.
- 2006: Argentina 1 (2)-(4) 1 Alemania.
- 2010: Argentina 0-4 Alemania.
- 2014: Argentina 1-0 Bélgica.
- 2022: Argentina 2 (4)-(3) 2 Países Bajos.
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