La divertida reacción de Moria Casán y Cecilia Roth al partido de Argentina: "Nunca vi algo tan largo"

Sin embargo, el picante descargo de la diva no quedó ahí. Totalmente compenetrada con el desempeño táctico del combinado nacional y los relevos en la delantera, la actriz comenzó a repartir directivas e indicaciones afectuosas a los futbolistas que se encontraban disputando la pelota en el área rival, dejando bien en claro cuáles son sus jugadores preferidos dentro del plantel: “Lautaro Martínez, mi amor, andá a la pelea, negro hermoso. Juli (Álvarez) dejate de joder!”, disparó sin filtros frente a la mirada cómplice de Roth y del resto de los técnicos que compartían el tenso momento.

La desesperación por el silbatazo final del referí que decretara la clasificación argentina a los cuartos de final del torneo internacional mantuvo en vilo a todo el estudio de grabación, transformando un set de actuación profesional en una auténtica tribuna de cancha. Para cerrar la divertida secuencia de videos que causó furor inmediato entre los usuarios de las redes oficiales de la plataforma, La One remató con total dramatismo: “No termina nunca, nunca vi algo tan largo”, sentenció con su característico sentido del humor, reflejando el sentir de millones de hinchas que padecieron la dramática victoria frente al seleccionado africano.

De esta manera, las grabaciones de la esperada producción "Moria" debieron aguardar a que la pelota dejara de rodar para poder retomar su ritmo habitual en las locaciones de filmación.