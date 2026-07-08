La divertida reacción de Moria Casán y Cecilia Roth al partido de Argentina: "Nunca vi algo tan largo"
Si bien se encontraban trabajando en el rodaje de la serie de la One, ambas decidieron frenar para ver el encuentro. No te pierdas el video.
La pasión por la camiseta no distingue de profesiones ni de agendas laborales, incluso cuando se trata de las máximas divas del espectáculo nacional. Este martes 7 de julio, la Selección Argentina venció a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 con una agónica remontada en los últimos minutos del partido.
En medio de los festejos generalizados en todo el país, la plataforma de streaming Netflix compartió un desopilante video que muestra el preciso instante en el que Moria Casán y Cecilia Roth interrumpieron por completo el rodaje de la serie biográfica "Moria" con el único objetivo de poder sintonizar el infartante desenlace del encuentro deportivo.
En el fragmento audiovisual que la reconocida empresa de entretenimiento difundió a través de sus canales digitales y redes sociales oficiales, se puede observar detalladamente a las prestigiosas actrices y a todos los integrantes del equipo técnico y de producción amontonados frente a la pequeña pantalla de una computadora portátil en el centro del set de filmación. Con las cámaras apagadas y las luces de la escena en espera, todo el grupo concentró su atención en los extensos minutos de descuento que añadió el árbitro principal sobre el cierre del segundo tiempo.
Fiel a su estilo verborrágico y sin ningún tipo de concesiones, la histórica conductora de televisión e icono de las tablas no pudo ocultar su profunda impaciencia ante la lentitud con la que transcurrían las últimas jugadas del cotejo mundialista.
“No se puede creer que no termine”, se la escucha exclamar a viva voz a Moria Casán en el detrás de escena del proyecto de Netflix. Acto seguido, la exvedette apuntó sus cañones directamente contra la figura de la autoridad máxima del campo de juego con un dardo súper filoso: “Un reloj de arena tiene el hijo de...”
Sin embargo, el picante descargo de la diva no quedó ahí. Totalmente compenetrada con el desempeño táctico del combinado nacional y los relevos en la delantera, la actriz comenzó a repartir directivas e indicaciones afectuosas a los futbolistas que se encontraban disputando la pelota en el área rival, dejando bien en claro cuáles son sus jugadores preferidos dentro del plantel: “Lautaro Martínez, mi amor, andá a la pelea, negro hermoso. Juli (Álvarez) dejate de joder!”, disparó sin filtros frente a la mirada cómplice de Roth y del resto de los técnicos que compartían el tenso momento.
La desesperación por el silbatazo final del referí que decretara la clasificación argentina a los cuartos de final del torneo internacional mantuvo en vilo a todo el estudio de grabación, transformando un set de actuación profesional en una auténtica tribuna de cancha. Para cerrar la divertida secuencia de videos que causó furor inmediato entre los usuarios de las redes oficiales de la plataforma, La One remató con total dramatismo: “No termina nunca, nunca vi algo tan largo”, sentenció con su característico sentido del humor, reflejando el sentir de millones de hinchas que padecieron la dramática victoria frente al seleccionado africano.
De esta manera, las grabaciones de la esperada producción "Moria" debieron aguardar a que la pelota dejara de rodar para poder retomar su ritmo habitual en las locaciones de filmación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario