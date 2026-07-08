El llamativo cambio de look que prometió Carmen Barbieri si Argentina vuelve a salir campeón

Las cábalas de Carmen Barbieri y una promesa si Argentina sale bicampeona

En una entrevista, la actriz explicó que decidió no alterar ninguna de las costumbres que adoptó desde el primer partido del seleccionado porque considera que forman parte de su manera de alentar. "Me pinté la cara con la bandera y, desde el primer día que juega Argentina, me vuelvo a pintar. Me pongo la misma camiseta sin lavar y salgo a trabajar así", relató al describir la rutina que mantiene cada vez que juega el conjunto nacional.