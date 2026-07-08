El llamativo cambio de look que prometió Carmen Barbieri si Argentina vuelve a salir campeón
La conductora reveló cábalas que mantiene durante el Mundial 2026 y aseguró que, si la Selección levanta la Copa, cumplirá una promesa inspirada en Maradona.
La pasión por la Selección argentina atraviesa todos los ámbitos y Carmen Barbieri no es la excepción. En plena disputa del Mundial 2026, la conductora contó cómo vive cada presentación del equipo de Lionel Scaloni y, llamativamente, reveló los rituales que repite desde el inicio del certamen.
Por otro lado, sorprendió al contar cuál será el premio que se dará si la Albiceleste logra defender el título obtenido en Qatar 2022.
Las cábalas de Carmen Barbieri y una promesa si Argentina sale bicampeona
En una entrevista, la actriz explicó que decidió no alterar ninguna de las costumbres que adoptó desde el primer partido del seleccionado porque considera que forman parte de su manera de alentar. "Me pinté la cara con la bandera y, desde el primer día que juega Argentina, me vuelvo a pintar. Me pongo la misma camiseta sin lavar y salgo a trabajar así", relató al describir la rutina que mantiene cada vez que juega el conjunto nacional.
Más adelante, al ser consultada sobre una eventual promesa en caso de una nueva consagración argentina, Barbieri reveló que ya tiene definido qué hará si el equipo termina dando la vuelta olímpica. "Como tengo tan corto el pelo, si ganamos me lo tiño con la bandera. Total, ya el blanco lo tengo; me falta volverlo celeste", respondió, convencida de que cumplirá con ese desafío si la Selección vuelve a quedar en lo más alto del fútbol mundial.
La conductora también explicó de dónde surgió la idea y recordó a uno de los máximos ídolos del deporte argentino. "Como el Diego", dijo al hacer referencia a Diego Maradona, quien en distintas oportunidades lució el cabello teñido con los colores celeste y blanco como una muestra de su identificación con la Selección.
Antes de cerrar el tema, Barbieri dejó en claro que no se trata de una promesa hecha al pasar y que no piensa dar marcha atrás si llega el momento. "Si ganamos, lo hago. Ya está", afirmó, sumándose así a la larga lista de cábalas, rituales y promesas que acompañan a los hinchas argentinos en cada Mundial.
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