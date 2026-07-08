El primer hat-trick de Lionel Messi con Argentina: el inolvidable antecedente ante Suiza
Se vienen los cuartos de final del Mundial 2026. Mirá el recuerdo del amistoso de 2012 en que Messi marcó su primer triplete con la Albiceleste.
Argentina volverá a cruzarse con Suiza en una Copa del Mundo y el antecedente trae un recuerdo imborrable. El 29 de febrero de 2012, Lionel Messi convirtió el primer hat-trick de su carrera con la Selección, en un amistoso disputado en Berna que terminó con triunfo por 3-1.
El duelo por los cuartos de final del Mundial 2026 revive uno de los partidos más especiales en la historia del 10 con la camiseta Albiceleste. El 29 de febrero de 2012, en el Stade de Suisse de Berna, el capitán firmó su primer hat-trick con la Selección en la victoria por 3-1. En aquel momento, el equipo dirigido por Alejandro Sabella transitaba sus primeros meses de trabajo luego de la frustración en la Copa América 2011.
Messi llegaba en un gran momento tras marcar cuatro goles con el Barcelona frente al Valencia y comenzaba a consolidarse como el líder futbolístico del seleccionado. El rosarino abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo con un zurdazo cruzado. En el complemento, Xherdan Shaqiri empató para el conjunto local y el encuentro parecía encaminarse hacia un empate.
Sin embargo, sobre el cierre apareció toda la jerarquía de la Pulga. A los 43 minutos aprovechó un error defensivo, eludió al arquero y volvió a poner en ventaja a la Albiceleste.
Ya en tiempo de descuento, Gonzalo Higuaín generó un penal que el propio Messi transformó en gol para sellar el 3-1 y completar el primer triplete de su carrera con la camiseta argentina. Ese fue el inicio de una larga lista de actuaciones memorables. Desde aquella noche en Berna, Messi volvió a marcar otros seis hat-tricks con la Selección y se transformó en el máximo goleador histórico del combinado nacional.
Ahora, más de una década después, Argentina y Suiza volverán a verse las caras, esta vez por los cuartos de final del Mundial 2026, con el recuerdo de aquella noche inolvidable en la que comenzó una nueva etapa en la historia de Lionel Messi con la Albiceleste.
El primer hat-trick de Lionel Messi con Argentina: el inolvidable antecedente ante Suiza
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