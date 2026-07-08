El primer hat-trick de Lionel Messi con Argentina: el inolvidable antecedente ante Suiza

El duelo por los cuartos de final del Mundial 2026 revive uno de los partidos más especiales en la historia del 10 con la camiseta Albiceleste. El 29 de febrero de 2012, en el Stade de Suisse de Berna, el capitán firmó su primer hat-trick con la Selección en la victoria por 3-1. En aquel momento, el equipo dirigido por Alejandro Sabella transitaba sus primeros meses de trabajo luego de la frustración en la Copa América 2011.