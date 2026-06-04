Anulo mufa: la Selección Argentina recuperó la cima del ranking FIFA antes del Mundial 2026
Los resultados de los amistosos internacionales ubicaron nuevamente a la Albiceleste en lo más alto de la clasificación mundial antes de la Copa del Mundo.
La Selección Argentina volvió a instalarse en el primer puesto del ranking FIFA a menos de una semana del comienzo del Mundial 2026. La combinación de resultados registrada en los amistosos internacionales de esta fecha FIFA modificó las posiciones de las principales potencias y permitió que el equipo dirigido por Lionel Scaloni recuperara la cima de la clasificación mundial.
La derrota de Francia frente a Costa de Marfil y el empate de España ante Irak resultaron determinantes para que la Albiceleste quedara nuevamente por encima de sus principales competidores. Según la actualización extraoficial realizada tras los encuentros disputados este jueves, la Albiceleste alcanzó los 1874,81 puntos y superó por un margen mínimo a España, que quedó con 1873,01 unidades. Francia descendió al tercer lugar con 1869,43 puntos.
Más atrás aparecen Inglaterra, Portugal, Brasil, Marruecos, Países Bajos, Bélgica y Alemania, completando el grupo de los diez mejores seleccionados del planeta en la antesala de la máxima competencia internacional. Aunque ocupar el primer puesto suele interpretarse como una señal positiva, la estadística histórica ofrece un dato llamativo.
La próxima actualización oficial del ranking se publicará el 10 de junio, una vez concluida la actual ventana FIFA. Hasta entonces, la Scaloneta todavía tiene compromisos amistosos por disputar frente a Honduras e Islandia. Dependiendo de esos resultados, la Albiceleste podría mantener o perder el liderazgo de la clasificación.
La maldición que tiene el líder del Ranking FIFA: nunca sale campeón
Desde que la FIFA implementó oficialmente su ranking en diciembre de 1992, ninguna selección que llegó al Mundial ubicada en la primera posición logró conquistar posteriormente el título. Se trata de una curiosidad que se repitió edición tras edición y que vuelve a instalarse en el debate futbolero a pocos días del arranque del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
El recorrido de esa particular tendencia comenzó en Estados Unidos 1994. En aquella oportunidad, Alemania arribó como líder de la clasificación mundial, pero fue eliminada en los cuartos de final por Bulgaria. Cuatro años más tarde, Brasil ocupaba la primera posición antes de Francia 1998. Sin embargo, el conjunto anfitrión terminó quedándose con el trofeo tras derrotar justamente a los brasileños en la final disputada en París.
La historia continuó en Corea-Japón 2002, cuando Francia llegó como número uno del ranking y protagonizó una de las grandes decepciones de la competencia al quedar eliminada en la fase de grupos. El campeón fue Brasil. Para Alemania 2006, la Verdeamarela volvió a arribar en la cima, pero tampoco pudo coronarse y cayó en cuartos de final. En aquella edición, Italia terminó levantando la copa tras imponerse en la final.
Los antecedentes más recientes tampoco modificaron la tendencia. Brasil llegó como líder a Sudáfrica 2010 y fue eliminado por Países Bajos. España encabezó la clasificación antes de Brasil 2014 y ni siquiera logró superar la fase de grupos. Alemania hizo lo propio antes de Rusia 2018 y también quedó afuera en la primera ronda. Finalmente, en Qatar 2022, Brasil volvió a ser el número uno del ranking, aunque quedó eliminado por Croacia en cuartos de final mientras Argentina se encaminaba hacia la conquista del tercer título mundial de su historia.
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