Anulo mufa: la Selección Argentina recuperó la cima del ranking FIFA antes del Mundial 2026

La maldición que tiene el líder del Ranking FIFA: nunca sale campeón

Desde que la FIFA implementó oficialmente su ranking en diciembre de 1992, ninguna selección que llegó al Mundial ubicada en la primera posición logró conquistar posteriormente el título. Se trata de una curiosidad que se repitió edición tras edición y que vuelve a instalarse en el debate futbolero a pocos días del arranque del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El recorrido de esa particular tendencia comenzó en Estados Unidos 1994. En aquella oportunidad, Alemania arribó como líder de la clasificación mundial, pero fue eliminada en los cuartos de final por Bulgaria. Cuatro años más tarde, Brasil ocupaba la primera posición antes de Francia 1998. Sin embargo, el conjunto anfitrión terminó quedándose con el trofeo tras derrotar justamente a los brasileños en la final disputada en París.

seleccion argentina

La historia continuó en Corea-Japón 2002, cuando Francia llegó como número uno del ranking y protagonizó una de las grandes decepciones de la competencia al quedar eliminada en la fase de grupos. El campeón fue Brasil. Para Alemania 2006, la Verdeamarela volvió a arribar en la cima, pero tampoco pudo coronarse y cayó en cuartos de final. En aquella edición, Italia terminó levantando la copa tras imponerse en la final.

Los antecedentes más recientes tampoco modificaron la tendencia. Brasil llegó como líder a Sudáfrica 2010 y fue eliminado por Países Bajos. España encabezó la clasificación antes de Brasil 2014 y ni siquiera logró superar la fase de grupos. Alemania hizo lo propio antes de Rusia 2018 y también quedó afuera en la primera ronda. Finalmente, en Qatar 2022, Brasil volvió a ser el número uno del ranking, aunque quedó eliminado por Croacia en cuartos de final mientras Argentina se encaminaba hacia la conquista del tercer título mundial de su historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2062663166606110833&partner=&hide_thread=false La Selección Argentina recuperó el primer puesto en la clasificación del Ranking FIFA



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