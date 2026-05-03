Lionel Messi fue al Gran Premio de Miami para alentar a Franco Colapinto

Además, La Pulga siguió captando la atención de todos al subirse al auto de Kim Antonelli y mostró muy divertido con toda la situación. Sumado a que posó con Russell también en el box de Mercedes.

Después de ese breve paso por boxes, Messi se dirigió al sector VIP de Mercedes, desde donde seguirá la carrera.

En paralelo, el argentino Franco Colapinto ultima detalles para la competencia, en la que partirá desde la octava posición de la grilla. Con la mirada puesta en sumar puntos, el joven piloto afronta una nueva oportunidad en una de las fechas más atractivas del calendario.