Lionel Messi fue al Gran Premio de Miami para alentar a Franco Colapinto
El crack rosarino apareció en el paddock junto a su familia en la previa de la carrera y generó furor en el público.
Lionel Messi fue una de las grandes atracciones en la previa del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. El capitán de Inter Miami se hizo presente en el paddock acompañado por su familia y parte de su entorno, generando una verdadera revolución entre fanáticos y protagonistas del automovilismo.
El capitán argentino llegó pasado el mediodía, una vez finalizada la carrera de Fórmula 2. Se lo vio distendido, con lentes oscuros, mientras los chicos vestían camisetas negras de Mercedes by adidas. La familia accedió directamente al hospitality del equipo alemán —con el que comparte patrocinio— y rápidamente captó la atención dentro del circuito.
Su presencia no estaba confirmada. Aunque durante la semana había compartido un encuentro con Franco Colapinto y Rodrigo De Paul tras un entrenamiento del Inter Miami, no había indicios firmes de que fuera a aparecer en el Gran Premio. Sin embargo, terminó diciendo presente.
Messi permaneció en el pitlane, donde se reencontró con Colapinto, quien se acercó junto a su novia, Maia. Allí compartieron un momento distendido: posaron para fotos y el rosarino firmó camisetas de la Selección. En total, los siete se prestaron a las cámaras.
"Estoy disfrutando con la familia, con los chicos, por primera vez acá. Tenia ganas de saludar a Franco y ahora nos vamos para arriba", comentó el capitán.
Además, La Pulga siguió captando la atención de todos al subirse al auto de Kim Antonelli y mostró muy divertido con toda la situación. Sumado a que posó con Russell también en el box de Mercedes.
Después de ese breve paso por boxes, Messi se dirigió al sector VIP de Mercedes, desde donde seguirá la carrera.
En paralelo, el argentino Franco Colapinto ultima detalles para la competencia, en la que partirá desde la octava posición de la grilla. Con la mirada puesta en sumar puntos, el joven piloto afronta una nueva oportunidad en una de las fechas más atractivas del calendario.
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