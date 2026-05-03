Alerta: peligra la carrera de Franco Colapinto porque llegó la tormenta eléctrica a Miami

Cambió el horario del Gran Premio de Miami

La programación del Gran Premio de Miami sufrió una modificación de urgencia debido a las condiciones climáticas adversas que se esperan para la jornada del domingo.

En este contexto, tras una serie de discusiones entre la FIA, la Fórmula 1 y los organizadores locales, se decidió priorizar la seguridad y el normal desarrollo de la competencia.

El comunicado oficial emitido por las autoridades del automovilismo mundial confirma que la largada se adelantará para evitar el impacto directo de un frente de tormentas que se desplaza hacia la zona del circuito.

"Se ha tomado la decisión de adelantar la salida del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local (14 horas de la Argentina) debido al pronóstico del tiempo que se espera que traiga tormentas de lluvia más intensas más tarde en la tarde, cerca del horario original planeado para el inicio de la carrera", indicaron desde las cuentas oficiales de la Fórmula 1.

Este ajuste busca garantizar que la competencia pueda completarse antes de que las precipitaciones alcancen su mayor intensidad, protegiendo tanto a los pilotos como a los miles de fanáticos que colman las instalaciones. Cabe recordar que el pronóstico especializado ya venía advirtiendo sobre la inestabilidad en la región, con probabilidades de eventos puntuales y acumulados de lluvia significativos para este fin de semana.

Con este cambio, los equipos deberán reajustar sus estrategias de último minuto para una carrera que, además de la exigencia técnica, ahora estará marcada por la presión del reloj y el cielo amenazante sobre Florida.