"Fuera, fuera": Javier Milei fue recibido con silbidos y abucheos en su llegada al Palacio Sarmiento

“Un país funciona igual que un aula”, sostuvo Milei, quen ejemplificó la buena convivencia con hábitos cotidianos como "hacer la fila sin colarse" o "no tirar el papel del alfajor al piso”.

Milei también resaltó los vínculos escolares asegurando que "aprender a ser un buen compañero es fundamental para la vida adulta", aunque en su ideología y su Gobierno no se reflejen los valores asociados con la empatía que son propias de la camaradería.

Antes de este viernes se esperaba que el Presidente se refiriera a las culpas políticas por el bajo desempeño de estudiantes argentinos en las pruebas PISA, pero por el momento esa materia quedó colgada.