Así fue el histórico recibimiento de River para el Superclásico ante Boca

Detrás de la impactante postal hubo semanas de trabajo. La Subcomisión del hincha organizó durante tres semanas una tarea artesanal en la que participaron voluntarios y fanáticos, quienes cortaron manualmente miles de kilos de papel. Aunque inicialmente se habló de cinco toneladas, el total alcanzó los 52.000 kilos, es decir, unas 50 toneladas, convirtiéndose en la cifra más alta registrada en el club para este tipo de eventos. La preparación incluyó jornadas extensas: el viernes se trabajó hasta las 23 y el sábado continuó durante otras 12 horas.