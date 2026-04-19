Así fue el histórico recibimiento de River para el Superclásico ante Boca
Los hinchas se hicieron sentir con una puesta en escena inédita que combinó organización, emoción y guiños a la historia del club.
La previa del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors tuvo un condimento especial en el Estadio Monumental. Antes del arranque del partido por la fecha 15 del Torneo Apertura, el estadio se convirtió en un espectáculo visual impactante: toneladas de papelitos cubrieron el campo de juego en un recibimiento pocas veces visto.
Detrás de la impactante postal hubo semanas de trabajo. La Subcomisión del hincha organizó durante tres semanas una tarea artesanal en la que participaron voluntarios y fanáticos, quienes cortaron manualmente miles de kilos de papel. Aunque inicialmente se habló de cinco toneladas, el total alcanzó los 52.000 kilos, es decir, unas 50 toneladas, convirtiéndose en la cifra más alta registrada en el club para este tipo de eventos. La preparación incluyó jornadas extensas: el viernes se trabajó hasta las 23 y el sábado continuó durante otras 12 horas.
La participación del público fue clave para lograr el efecto buscado. Cada hincha encontró en su asiento una bolsa con papelitos, aproximadamente una cada cuatro butacas, y recibió la consigna de utilizarlos en un momento preciso: cuando el equipo saltara al campo. La ejecución colectiva generó una escena sincronizada, donde el blanco predominó en todo el estadio y se combinó con el rojo característico, especialmente desde las tribunas más altas, desde donde el papel descendió envolviendo el césped.
Para coordinar una acción de semejante magnitud, se contó con la presencia de más de 85.000 espectadores, cuya participación resultó determinante para lograr la coreografía. Además, la logística contempló el traslado y distribución del material en sectores específicos, buscando replicar imágenes icónicas de la historia del fútbol argentino.
Una vez finalizado el recibimiento, el club activó un operativo para limpiar rápidamente el campo de juego y permitir el inicio del partido sin demoras. Para ello, se utilizaron 50 sopladoras junto con un equipo de voluntarios que retiró los restos en cuestión de minutos.
El marco también sirvió para rendir homenaje a una de las grandes figuras del club. En la Platea San Martín se desplegó un telón especial que recordaba los 40 años de la histórica vuelta olímpica en la Bombonera, con el protagonismo del Beto Alonso y su recordado doblete con la pelota naranja. “Gracias Beto”, rezaba la bandera, acompañada por la imagen del ídolo en aquel partido inolvidable.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario