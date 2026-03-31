Así fue el quinto gol de la Selección Argentina ante Zambia de la mano del Colo Barco

Quién es Oso Martínez, el futbolista que sigue Scaloni como alternativa para la Selección

La búsqueda de alternativas en el lateral izquierdo continúa siendo una de las prioridades para el cuerpo técnico de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. En ese contexto, Lionel Scaloni confirmó que Joaquín Martínez Gauna, conocido como “Oso”, forma parte del grupo de futbolistas que se encuentran bajo observación de cara a la próxima copa del mundo que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá.

“Lo hemos visto, ha jugado bien y forma parte de una lista que seguimos”, explicó el entrenador en conferencia de prensa en la previa del amistoso frente a Zambia, al referirse al joven defensor que actualmente se desempeña en el Sevilla y viene demostrando cosas muy interesantes en el último tiempo.

Martínez tiene 22 años, nació en España pero cuenta con raíces argentinas, ya que sus padres son oriundos de Santa Fe. Su situación ya fue tomada en cuenta por el área de scouting de la AFA, que mantiene contacto con su entorno ante una posible convocatoria en el futuro.

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