Así fue el quinto gol de la Selección Argentina ante Zambia de la mano del Colo Barco
El ex Boca llegó para poner el broche de oro a una espectacular noche del conjunto de Lionel Scaloni ante el equipo africano.
El gol del Colo Barco contra Zambia fue el broche de oro para el 5-0 definitivo en este último amistoso de la Selección Argentina en el país antes del Mundial 2026, que comenzará el próximo 11 de junio.
La jugada fue una joyita colectiva en el tiempo de descuento (90'+3'): Nico González armó una jugada bárbara por la izquierda y metió un taco espectacular que dejó a Barco solo frente al arco. El ex Boca no perdonó. Recibió dentro del área y definió con muchísima categoría para sellar la goleada.
Cabe señalar que éste fue su primer gol oficial con la Selección mayor, lo que desató la ovación de toda la cancha, justo en el estadio donde se hizo gigante.
Fue el final perfecto para una noche donde también marcaron Julián Álvarez, Messi, Otamendi (en su despedida) y un gol en contra. Argentina se va al Mundial con el ánimo por las nubes y el Colo pidiendo pista en el once titular.
Quién es Oso Martínez, el futbolista que sigue Scaloni como alternativa para la Selección
La búsqueda de alternativas en el lateral izquierdo continúa siendo una de las prioridades para el cuerpo técnico de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026. En ese contexto, Lionel Scaloni confirmó que Joaquín Martínez Gauna, conocido como “Oso”, forma parte del grupo de futbolistas que se encuentran bajo observación de cara a la próxima copa del mundo que se llevará adelante en Estados Unidos, México y Canadá.
“Lo hemos visto, ha jugado bien y forma parte de una lista que seguimos”, explicó el entrenador en conferencia de prensa en la previa del amistoso frente a Zambia, al referirse al joven defensor que actualmente se desempeña en el Sevilla y viene demostrando cosas muy interesantes en el último tiempo.
Martínez tiene 22 años, nació en España pero cuenta con raíces argentinas, ya que sus padres son oriundos de Santa Fe. Su situación ya fue tomada en cuenta por el área de scouting de la AFA, que mantiene contacto con su entorno ante una posible convocatoria en el futuro.
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