Así fue ovacionado Marcelo Gallardo por los hinchas antes de su última práctica en River Camp
El Muñeco recibió el apoyo de hinchas en River Camp antes de dirigir su último entrenamiento en Ezeiza y despedirse del club ante Banfield.
Marcelo Gallardo comenzó a transitar sus últimas horas como entrenador de River y este miércoles vivió un momento especial en el predio de Ezeiza. A menos de un día de hacer pública su decisión de dejar el cargo, fue recibido por un grupo de hinchas que se acercaron para brindarle su apoyo.
El Muñeco llegó al River Camp, donde el martes había grabado el video de despedida difundido por las redes oficiales del club, y se encontró con decenas de fanáticos que lo esperaban en el ingreso. Desde su auto, firmó autógrafos y se tomó fotos, en un clima cargado de emoción.
La despedida de Marcelo Gallardo en River y el homenaje en el estadio Monumental
El entrenamiento vespertino de este miércoles será el último que Gallardo comandará en el predio de Ezeiza. La práctica previa al partido frente a Banfield se realizará en el estadio Monumental, escenario en el que se espera un homenaje por parte de los hinchas cuándo el Millonario enfrentará al Taladro por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.
En el video en el que anunció su salida, el DT expresó: “Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club y a su gente por su amor durante estos años, incluso en momentos delicados como este. Las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan. Me invade la emoción y el dolor por no poder cumplir los objetivos”.
Mientras el ciclo llega a su fin, la dirigencia trabaja contrarreloj para definir a su reemplazante. Eduardo Coudet, actualmente en el Alavés de España, aparece como el principal candidato, aunque también figuran en carpeta los nombres de Santiago Solari y Hernán Crespo.
