Los 6 refuerzos que trajo Marcelo Gallardo a River y quedaron en la cuerda floja

Uno de los casos es el de Fabricio Bustos. El lateral derecho, surgido de Independiente, fue del gusto del DT durante varios mercados de pases. Sin embargo, las lesiones reiteradas y la imposibilidad de afianzarse lo relegaron, quedando además a la sombra de Gonzalo Montiel. Otro nombre que genera debate es el de Kevin Castaño. Por el mediocampista colombiano se desembolsaron casi 20.000.000 de dólares, lo que lo convirtió en el jugador más caro en la historia de River. Pese a esa inversión, nunca terminó de aportar soluciones en el mediocampo y actualmente está relegado.