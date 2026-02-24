Los 6 refuerzos que trajo Marcelo Gallardo a River y quedaron en la cuerda floja
Tras la renuncia del Muñeco , seis jugadores que llegaron al Millonario por pedido del entrenador quedaron en la mira por bajos rendimientos y lesiones.
El mundo River atraviesa horas convulsionadas luego de la renuncia de Marcelo Gallardo como director técnico. Tras una nueva derrota marcada por la falta de respuestas futbolísticas, el Muñeco decidió dar un paso al costado y comunicó su determinación mediante un emotivo video dirigido a los hinchas.
La noticia no solo impactó en los hinchas, que volvieron a manifestarle su agradecimiento, sino que también generó un fuerte cimbronazo puertas adentro del plantel profesional. Varios nombres que desembarcaron en Núñez por pedido expreso del entrenador quedaron ahora bajo análisis.
Si bien cada situación es particular, hay seis futbolistas que fueron solicitados por el Muñeco y arribaron en medio de fuertes expectativas. Con el paso del tiempo, no lograron consolidarse y hoy su continuidad aparece rodeada de interrogantes.
Uno de los casos es el de Fabricio Bustos. El lateral derecho, surgido de Independiente, fue del gusto del DT durante varios mercados de pases. Sin embargo, las lesiones reiteradas y la imposibilidad de afianzarse lo relegaron, quedando además a la sombra de Gonzalo Montiel. Otro nombre que genera debate es el de Kevin Castaño. Por el mediocampista colombiano se desembolsaron casi 20.000.000 de dólares, lo que lo convirtió en el jugador más caro en la historia de River. Pese a esa inversión, nunca terminó de aportar soluciones en el mediocampo y actualmente está relegado.
Juan Carlos Portillo también integra la lista. Tras un paso aceptable por Talleres de Córdoba, llegó sin una posición claramente definida y no consiguió asentarse. A eso se sumó una severa lesión reciente que condiciona aún más su panorama. Giuliano Galoppo, que había estado en la órbita del club en distintos mercados, arribó con ilusión y hasta convirtió algunos goles, pero nunca logró continuidad. Las críticas por su rendimiento fueron en aumento con el correr de los partidos.
Maximiliano Meza, refuerzo de jerarquía y con experiencia mundialista, tampoco pudo sostener regularidad. Las constantes molestias físicas y actuaciones irregulares lo marginaron, y lleva un largo tiempo inactivo. Por último aparece Maximiliano Salas. Su llegada implicó un fuerte desembolso y tensó la relación con Racing. Tras un arranque prometedor, su nivel cayó de manera pronunciada y los problemas físicos tampoco lo acompañaron. Con la salida de Gallardo, todos ellos quedaron en una posición delicada dentro de un River que se prepara para una nueva etapa.
