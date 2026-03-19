Así quedó el grupo de River en la Copa Sudamericana 2026

Cómo quedó el grupo de River en la Copa Sudamericana 2026

River, de la mano de Chacho Coudet, buscará volver a sonreír en el plano internacional tras varios años sin alegría. El "Millonario" fue campeón de la Copa Libertadores 2018 y la Recopa 2019, en las que fueron las últimas conquistas continentales, mientras que tiene en sus vitrinas una Copa Sudamericana lograda en 2014.

El conjunto de Núñez está en el grupo H, junto a Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabono de Venezuela.

El grupo de River:

River

Red Bull Bragantino

Blooming

Carabono

image El grupo de River para su participación en la Copa Sudamericana 2026.