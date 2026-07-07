Así relató Mariano Closs el gol de Cuti Romero para el triunfo de Argentina ante Egipto
El defensor apareció en el área tras un preciso centro de Lionel Messi y marcó el 2-1 parcial de la Selección Argentina, que terminó empatando con otro tanto del capitán.
Cristian "Cuti" Romero volvió a aparecer en un momento clave para la Selección Argentina. El defensor marcó el 2-1 parcial frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 y desató el festejo de los miles de hinchas argentinos presentes en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).
La jugada nació de una gran acción de Lionel Messi, que levantó un preciso centro al área. Allí apareció el zaguero cordobés, que se impuso entre los defensores egipcios y conectó un potente cabezazo para vencer al arquero Mostafa Shobeir y dar vuelta el resultado.
Así relató Mariano Closs el gol de Cuti Romero para el triunfo de Argentina ante Egipto
El tanto llegó en un momento determinante del encuentro, cuando el equipo de Lionel Scaloni buscaba reaccionar tras haber comenzado en desventaja. Romero, una vez más, mostró toda su fortaleza en el juego aéreo y se convirtió en el héroe albiceleste por unos instantes.
El gol, además, tuvo el inconfundible relato de Mariano Closs, que transmitió toda la emoción de una conquista que hizo estallar a los fanáticos argentinos y que rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales.
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