"Dios ha resucitado": la reacción de la prensa mundial a la remontada de la Selección Argentina ante Egipto

Desde Inglaterra, The Guardian puso el foco en la reacción del equipo argentino, al remarcar que logró revertir un partido que parecía perdido con tres goles en los minutos finales para avanzar a los cuartos de final.

La prensa internacional coincidió en que la aparición de Messi fue determinante para que Argentina pudiera superar un escenario adverso. El equipo campeón del mundo estuvo cerca de quedar eliminado, pero logró una remontada que ya es una de las historias del Mundial 2026.