"Dios ha resucitado": la reacción de la prensa mundial a la remontada de la Selección Argentina ante Egipto
Los principales diarios deportivos del mundo destacaron la actuación de Lionel Messi y la agónica clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.
La victoria de la Selección argentina ante Egipto por 3-2 dio la vuelta al mundo. La remontada, que llegó después de estar dos goles abajo y al borde de la eliminación, fue destacada por los principales medios internacionales, que tuvieron a Lionel Messi como el gran protagonista de sus análisis.
Uno de los títulos que más llamó la atención fue el del diario español AS, que eligió una frase contundente para resumir la actuación del capitán argentino: “Dios ha resucitado”.
El medio español hizo referencia al contexto del partido: Messi había fallado un penal y Argentina no encontraba respuestas frente a una defensa egipcia que había logrado controlar el encuentro durante gran parte del trámite. Sin embargo, el delantero apareció en el momento decisivo con un gol y una asistencia para iniciar la remontada.
Otro de los diarios españoles que destacó la actuación argentina fue Marca, que tituló la victoria como una “remontada faraónica”, en referencia a Egipto y al carácter histórico del triunfo conseguido por el equipo dirigido por Lionel Scaloni.
En Italia, la prensa también hizo foco en el capitán argentino. La Repubblica resaltó la remontada de la Selección y destacó el papel de Messi, quien convirtió un gol, dio una asistencia y terminó emocionado tras la clasificación.
Desde Inglaterra, The Guardian puso el foco en la reacción del equipo argentino, al remarcar que logró revertir un partido que parecía perdido con tres goles en los minutos finales para avanzar a los cuartos de final.
La prensa internacional coincidió en que la aparición de Messi fue determinante para que Argentina pudiera superar un escenario adverso. El equipo campeón del mundo estuvo cerca de quedar eliminado, pero logró una remontada que ya es una de las historias del Mundial 2026.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario