Quién es Speed y por qué está en contra de Lionel Messi
Conocé la historia del creador de contenido Speed, su fanatismo por Cristiano Ronaldo y por qué provoca a Lionel Messi en los partidos de Argentina.
El reconocido Speed volvió a ser el centro de atención durante la reciente remontada del equipo nacional. Fiel a su estilo provocador, el joven estadounidense se robó todas las miradas tras alentar fervorosamente a Egipto y protagonizar tensos cruces con los hinchas albicelestes presentes en el estadio.
Por qué Speed está en contra de Lionel Messi
El streamer estadounidense es mundialmente conocido por su absoluta admiración hacia Cristiano Ronaldo. Este fanatismo desmedido lo llevó a posicionarse históricamente en la vereda opuesta al capitán argentino. Durante el partido de los octavos de final, decidió seguir el encuentro vistiendo la camiseta del seleccionado africano, dejando en claro su apoyo al rival de la Albiceleste.
El joven llegaba muy golpeado desde lo emocional luego de vivir entre lágrimas la eliminación de Portugal. Sin embargo, en un intento por superar la dura derrota y seguir disfrutando del Mundial 2026, asistió a las gradas para alentar con todas sus energías frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni.
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La reacción y los gestos en pleno partido de Argentina
Uno de los momentos más comentados de la tarde se produjo exactamente cuando el astro rosarino se preparó para ejecutar un penal. En ese instante de máxima tensión, el creador de contenido se ubicó estratégicamente detrás del arco y comenzó a hacerle gestos en un claro intento por distraerlo.
La polémica escena fue captada por las cámaras de la transmisión oficial y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Finalmente, tras la heroica victoria del conjunto sudamericano, el estadounidense terminó sumido en un profundo silencio y completamente rodeado por los festejos de los eufóricos fanáticos argentinos.
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