Así se jugará el Reducido de la Primera Nacional: el formato y todos los cruces

Esta fase del torneo comenzaría el próximo fin de semana (sábado 2 de noviembre y domingo 3), al igual que la final (estipulada por reglamento para el sábado 2).

image.png

Todos los cruces del Reducido por el segundo ascenso a Primera División

(2° Zona A) San Martín de San Juan vs. Gimnasia y Tiro de Salta (8° Zona B)

(3° Zona A) Quilmes vs. Defensores de Belgrano (7° Zona B)

(4° Zona A) All Boys vs. Colón (6° Zona B)

(5° Zona B) San Telmo vs. Gimnasia de Jujuy (5° Zona A)

(4° Zona B) Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes BA vs (6° Zona A)

(3° Zona B) Nueva Chicago vs. Racing de Córdoba (7° Zona A)

(2° Zona B) Deportivo Madryn vs. San Miguel (8° Zona A)

El formato del Reducido de la Primera Nacional

En la primera ronda (octavos de final) jugarán los primeros siete de cada zona -sin incluir punteros- y los duelos serán cruzados entre grupos: 2° vs 8°, 3° vs. 7°, 4° vs. 6° y 5° vs. 5°. Los cruces son a partido único y el mejor ubicado contará con localía y ventaja deportiva (pasa con un empate).

En cuartos, a los siete clasificados se les suma el perdedor de la final. Allí se arma una tabla general y se vuelven a emparejar igual que en 8vos. Ahora, ida y vuelta, con ventaja deportiva para el mejor ubicado, que define como local. En semifinales se mantiene lo mismo que en la fase pasada. La final se juega a partido único, en cancha neutral y sin privilegios para los clasificados.