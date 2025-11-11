Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2025: todo listo para definir descensos y clasificaciones

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó la programación de la última fecha del Torneo Clausura, en la que se definirán los descensos, los clasificados a copas internacionales y los equipos que accederán a los playoffs. Los partidos clave por la permanencia se disputarán el sábado desde las 17, mientras que el resto irá entre domingo y lunes.