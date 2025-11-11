Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2025: todo listo para definir descensos y clasificaciones
La Liga Profesional confirmó el cronograma de la fecha 16. Los duelos por el descenso se jugarán el sábado y los de copas y playoffs entre domingo y lunes.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó la programación de la última fecha del Torneo Clausura, en la que se definirán los descensos, los clasificados a copas internacionales y los equipos que accederán a los playoffs. Los partidos clave por la permanencia se disputarán el sábado desde las 17, mientras que el resto irá entre domingo y lunes.
La organización informó que los encuentros que involucran directamente la lucha por la permanencia se jugarán el sábado 15 de noviembre desde las 17, en simultáneo. De esta forma, se garantiza la transparencia deportiva en la definición de los equipos que intentarán evitar el descenso.
Para determinar la programación, la organización tuvo en cuenta tres criterios: la entrada en vigencia del horario de verano desde el jueves 13 de noviembre, la necesidad de que los partidos decisivos por la permanencia se disputen al mismo tiempo, y la coordinación de horarios para los equipos que dependen de otros resultados en la tabla general.
Domingo y lunes: clasificación a copas y playoffs
Los compromisos correspondientes a los clubes que buscan clasificarse a las copas internacionales y a los playoffs se desarrollarán entre el domingo 16 y el lunes 17 de noviembre. La fecha 16 marcará así el cierre del certamen y definirá las posiciones finales de las zonas A y B antes del arranque de la etapa eliminatoria.
Programación completa de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025
Viernes 14 de noviembre
-
20.00 | Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 15 de noviembre
- 17.00 | Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)
- 17.00 | Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)
- 19.15 | San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)
- 21.30 | Independiente – Rosario Central (Zona B)
Domingo 16 de noviembre
- 17.00 | Instituto – Talleres (Zona B)
- 17.00 | Vélez – River (Zona B)
- 20.15 | Estudiantes – Argentinos (Zona A)
- 20.15 | Newell’s – Racing (Zona A)
- 20.15 | Boca – Tigre (Zona A)
- 20.15 | Central Córdoba – Banfield (Zona A)
Lunes 17 de noviembre
- 17.00 | Barracas Central – Huracán (Zona A)
- 17.00 | Belgrano – Unión (Zona A)
- 17.00 | Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Mendoza) (Zona A)
- 19.30 | Platense – Gimnasia (Zona B)
