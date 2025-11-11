Nueva oportunidad: Nicolás Figal volvería al 11 titular de Boca tras cuatro meses de ausencia
Ante la suspensión de Lautaro Di Lollo, el zaguero regresaría al equipo de Claudio Úbeda en el partido frente a Tigre, en busca de recuperar ritmo y confianza.
Boca encara el tramo final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) con una novedad en su defensa: Nicolás Figal volverá a ser titular después de un extenso parate. La ausencia de Lautaro Di Lollo por acumulación de amarillas abre la puerta al regreso del ex-Independiente, quien no juega desde el empate sin goles ante Argentinos Juniors en julio.
El defensor, de 31 años, había iniciado el semestre como titular, pero una molestia en el gemelo derecho lo obligó a dejar la cancha en aquel partido y lo mantuvo alejado de la competencia. Aunque los estudios descartaron una lesión grave, el cuerpo técnico prefirió no apurar su vuelta.
En el camino, Di Lollo se consolidó como una de las figuras del equipo, aportando solidez defensiva y hasta goles importantes, lo que complicó el regreso de Figal al once inicial. Ahora, con el juvenil suspendido tras el Superclásico ante River, Figal tendrá la oportunidad de mostrarse nuevamente en la zaga central, acompañando a Ayrton Costa.
El defensor no juega un encuentro oficial desde hace cuatro meses, aunque había sumado minutos en el Mundial de Clubes frente a Benfica, partido en el que fue expulsado sobre el cierre. Desde entonces, perdió continuidad y quedó relegado en la rotación. “Estoy bien físicamente y con muchas ganas de volver a ayudar al equipo”, habría comentado el futbolista en la práctica previa.
Su regreso llega en un momento clave, cuando el Xeneize busca asegurar el primer puesto de la Zona A y llegar con confianza a la fase final del torneo. Claudio Úbeda valoró su experiencia y confía en que pueda rendir al nivel que mostró en etapas anteriores. “Es un jugador que conoce bien el puesto, tiene jerarquía y sabe lo que es vestir esta camiseta”, destacó el entrenador.
El partido frente a Tigre se perfila, así, como una oportunidad importante para Figal. No solo para demostrar que puede recuperar su lugar, sino también para sumar ritmo y confianza en un tramo decisivo del campeonato donde Boca quiere cerrar la fase con la mejor versión posible.
