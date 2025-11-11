Nueva oportunidad: Nicolás Figal volvería al 11 titular de Boca tras cuatro meses de ausencia

figal.jpg

Su regreso llega en un momento clave, cuando el Xeneize busca asegurar el primer puesto de la Zona A y llegar con confianza a la fase final del torneo. Claudio Úbeda valoró su experiencia y confía en que pueda rendir al nivel que mostró en etapas anteriores. “Es un jugador que conoce bien el puesto, tiene jerarquía y sabe lo que es vestir esta camiseta”, destacó el entrenador.