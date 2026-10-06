Así se retiró ovacionado Nicolás Otamendi en su último partido con la Selección Argentina
Al igual que Lionel Messi, el defensor de River también llevó a cabo su última performance hoy al servicio de la Albiceleste.
Sin lugar a dudas, la noche de este martes es sumamente emocionante en el Monumental: no sólo se retira Lionel Messi de la Selección Argentina, sino también Nicolás Otamendi, el defensor que también fue campeón del mundo junto al astro mundial en Qatar 2022.
Lo cierto es que, tras convertirse el primer gol de la noche -con asistencia de Messi-, Lionel Scaloni pidió el cambio y sacó del campo de juego a "Ota", justamente para darle la ovación que se merece, luego de haber defendido la celeste y blanca con hidalguía y honor.
El "General" de la defensa: la huella indeleble de Nicolás Otamendi en la Selección Argentina
A lo largo de más de 15 años defendiendo la camiseta de la Selección Argentina, Nicolás Otamendi se transformó en un referente inamovible de la saga central. Desde su debut bajo la conducción de Diego Armando Maradona en 2009 hasta erigirse en pilar fundamental de la era de Lionel Scaloni, el zaguero zurcido a fuerza de jerarquía, garra y voz de mando dejó números que lo posicionaron entre los defensores más relevantes de la historia nacional.
Presencias y vigencia internacional
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Más de 120 encuentros oficiales: Otamendi superó holgadamente la centena de partidos con la camiseta albiceleste, integrando el selecto grupo de futbolistas con más apariciones en la historia del combinado mayor.
Presencia mundialista: Participó activamente en las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022, además de múltiples ediciones de la Copa América.
Récord defensivo: Registra un imponente promedio en duelos aéreos ganados y recuperaciones, siendo clave para sostener vallas en cero durante las Eliminatorias Sudamericanas y las fases decisivas de torneos de selecciones.
Aporte goleador: juego aéreo al servicio del gol
A pesar de su posición como marcador central, el defensor ha aportado conversiones oportunas a lo largo de su carrera internacional:
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Goles oficiales: Acumuló 9 gritos sagrados vistiendo la celeste y blanca.
Especialidad de la casa: La mayoría de sus tantos llegaron mediante su marca registrada: el cabezazo potente en jugadas de pelota parada, convirtiendo goles recordados tanto en eliminatorias como en cotejos amistosos.
El ciclo dorado: de las finales perdidas a la gloria absoluta
El camino de Otamendi en la Selección no estuvo exento de pruebas y resiliencia. Tras formar parte de los planteles que sufrieron traspiés continentales, su consolidación definitiva llegó con la refundación iniciada en 2018:
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Copa América 2021 (Brasil): Titular inamovible en la zaga junto a Cristian "Cuti" Romero, rompiendo la racha de 28 años sin títulos mayores para la Argentina.
Finalissima 2022 (Londres): Campeón en la goleada 3-0 ante Italia en Wembley.
Copa del Mundo Qatar 2022: Figura indiscutida del certamen, jugando la totalidad de los minutos de la fase de grupos y los cruces de eliminación directa hasta alzarse con la tercera estrella de la Argentina.
Copa América 2024 (Estados Unidos): Retuvo el título continental, aportando liderazgo tanto dentro del campo de juego como en el vestuario.
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