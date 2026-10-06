Así se retiró ovacionado Nicolás Otamendi en su último partido con la Selección Argentina

El "General" de la defensa: la huella indeleble de Nicolás Otamendi en la Selección Argentina

A lo largo de más de 15 años defendiendo la camiseta de la Selección Argentina, Nicolás Otamendi se transformó en un referente inamovible de la saga central. Desde su debut bajo la conducción de Diego Armando Maradona en 2009 hasta erigirse en pilar fundamental de la era de Lionel Scaloni, el zaguero zurcido a fuerza de jerarquía, garra y voz de mando dejó números que lo posicionaron entre los defensores más relevantes de la historia nacional.