Así se vio el golazo de Lionel Messi en el Mundial 2026 desde la cámara del árbitro

Además del valor estético de la jugada, el tanto tuvo un significado especial para el capitán argentino. En la Copa del Mundo que lo convirtió en el primer futbolista de la historia en disputar seis Mundiales, Messi volvió a aparecer en un momento clave para ilusionar a los hinchas con una nueva campaña histórica.

La combinación entre el talento del número 10 y la nueva tecnología terminó regalando una de las imágenes más impactantes del torneo. Una vez más, Messi fue protagonista dentro de la cancha, aunque esta vez el mundo pudo disfrutar su genialidad desde un lugar completamente diferente.