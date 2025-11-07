Así será el megaoperativo en la Bombonera por el Superclásico entre Boca y River

El Superclásico del fútbol argentino entre Boca y River, que se disputará este domingo desde las 16.30 en la Bombonera, estará acompañado por un extenso operativo de seguridad coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Más de mil efectivos participarán del despliegue, que abarcará distintas áreas y organismos públicos, con el objetivo de garantizar el orden durante la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, que tendrá como árbitro a Nicolás Ramírez.