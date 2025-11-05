River podría lograr una marca legendaria si vence a Boca en la Bombonera

manu lanzini superclasico

El desafío no es menor. El club de la Ribera llega con el regreso de figuras como Paredes y el impulso de su gente, pero en Núñez confían en su identidad de juego y en el liderazgo del "Muñeco", que busca agrandar aún más su legado en los clásicos. Una victoria en el Alberto J. Armando podría inscribir al actual plantel en los libros grandes de la historia millonaria, junto a los de Labruna y Alonso, en una racha que trascendió generaciones.

Cuándo y a qué hora es el próximo Superclásico entre Boca y River

Boca y River jugarán este domingo 9 de noviembre en La Bombonera, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, un nuevo Superclásico. El encuentro iniciará a las 16.30 y será clave para la clasificación de la Copa Libertadores 2026.