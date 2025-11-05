River podría lograr una marca legendaria si vence a Boca en la Bombonera
El equipo de Gallardo tiene la posibilidad de igualar una racha que no se repite desde hace casi medio siglo: tres victorias seguidas en la cancha de Boca.
River afrontará el Superclásico del domingo con una motivación especial. Más allá del significado que siempre tiene el duelo ante Boca, el Millonario puede alcanzar un registro que hace 49 años no se repite: ganar tres veces consecutivas en la Bombonera. De conseguirlo, igualaría una marca que data de la época dorada del equipo dirigido por Ángel Labruna, entre 1975 y 1976.
En aquel entonces, la Banda Roja dominó a su eterno rival con tres triunfos seguidos en el estadio xeneize: dos por 2-1 durante 1975 (en los torneos Metropolitano y Nacional) y otro por 1-0 en el Metropolitano del año siguiente. Esa racha fue símbolo de autoridad y superioridad en los clásicos de la década, y desde entonces ningún equipo millonario había logrado repetir algo similar.
Casi medio siglo después, los dirigidos por Marcelo Gallardo están ante la oportunidad de igualar esa hazaña. El conjunto de Núñez ganó las dos últimas veces que visitó la Bombonera: primero en 2023 por la Copa de la Liga (2-0 con tantos de Rondón y Enzo Díaz) y luego en 2024 por la Liga Profesional (1-0 con gol de Manuel Lanzini).
Lo más curioso es que ambos triunfos se dieron en contextos adversos: uno con Boca enfocado en la Libertadores y el otro con River alternando titulares para priorizar su propio cruce copero ante Colo Colo.
Si el Millonario consigue imponerse nuevamente este domingo, alcanzará no solo su tercera victoria consecutiva en La Boca, sino también la posibilidad de igualar su mejor invicto histórico en ese estadio: cinco partidos sin derrotas, entre 1975 y 1977.
El desafío no es menor. El club de la Ribera llega con el regreso de figuras como Paredes y el impulso de su gente, pero en Núñez confían en su identidad de juego y en el liderazgo del "Muñeco", que busca agrandar aún más su legado en los clásicos. Una victoria en el Alberto J. Armando podría inscribir al actual plantel en los libros grandes de la historia millonaria, junto a los de Labruna y Alonso, en una racha que trascendió generaciones.
Cuándo y a qué hora es el próximo Superclásico entre Boca y River
Boca y River jugarán este domingo 9 de noviembre en La Bombonera, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, un nuevo Superclásico. El encuentro iniciará a las 16.30 y será clave para la clasificación de la Copa Libertadores 2026.
