La Selección Argentina encendió la ilusión por el Mundial 2026 con un divertido video: "¡Quiero!":
Messi, Scaloni, Marito y Chiqui Tapia protagonizan una original publicidad que combina humor, complicidad y pasión de cara a la próxima Copa del Mundo.
Faltan pocos meses para que comience el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y la ilusión por una nueva cita mundialista ya empezó a sentirse en todo el país. En ese clima de expectativa, la Selección Argentina se volvió viral con una publicidad que mezcla humor, tradición y emoción: una partida de truco en la que participan Lionel Messi, Lionel Scaloni, Marito -el histórico utilero- y hasta el propio presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El video, impulsado por una reconocida marca deportiva, muestra a los integrantes de la “Scaloneta” en una distendida reunión donde las cartas se convierten en un símbolo de unión y confianza. Julián Álvarez es quien abre el juego y, entre risas y guiños, la escena se va trasladando por distintos lugares: desde un vestuario hasta un asado improvisado.
Cada nuevo jugador que se suma al truco refleja el espíritu de equipo que llevó a la Selección a conquistar el mundo en 2022 y que hoy alimenta la ilusión de repetir la hazaña en Norteamérica. El momento más celebrado llega al final del spot: tras un “quiero vale cuatro”, la cámara enfoca a Lionel Messi, quien cierra la jugada con un simple pero contundente “quiero”.
Esa palabra, cargada de simbolismo, resume el sentimiento de todo un país que sueña con volver a ver a su capitán levantando otro trofeo mundial. En segundos, el video se convirtió en tendencia en redes sociales, generando miles de comentarios de fanáticos y figuras del fútbol que destacaron la creatividad y la emotividad del mensaje.
La publicidad no solo celebra la identidad argentina a través del truco, un clásico de las sobremesas nacionales, sino que también funciona como un guiño a la continuidad del proceso de Lionel Scaloni, quien mantiene firme su liderazgo al frente del equipo. Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, el mensaje es claro: la Scaloneta está lista para volver a ilusionar a los hinchas y defender el título con la misma pasión y alegría que la caracteriza.
Las sorpresas de Scaloni: la lista de convocados para jugar un amistoso ante Angola
Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados de la Selección Argentina para el amistoso ante Angola, que se disputará el próximo 14 de noviembre en Luanda, y sorprendió con varias decisiones que combinan descanso para los consagrados y oportunidades para nuevas promesas.
La nómina de 24 futbolistas incluye ausencias de peso, como la del arquero Emiliano “Dibu” Martínez y varios jugadores del fútbol local, y a la vez confirma el ingreso de jóvenes talentos como Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli. En la nómina aparecen figuras consagradas como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, pero también se destaca el regreso de Valentín Barco, quien atraviesa un gran presente en el Racing de Estrasburgo.
Entre los ausentes se encuentran Facundo Cambeses, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, además de Leonardo Balerdi y Franco Mastantuono, quienes quedaron al margen por lesiones. El arco estará custodiado por Gerónimo Rulli y Walter Benítez, mientras que en el mediocampo y la delantera se observan apuestas a futuro con Perrone, Nicolás Paz y Prestianni, todos con un gran presente en Europa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario