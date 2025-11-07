La Selección Argentina encendió la ilusión por el Mundial 2026 con un divertido video: "¡Quiero!":

seleccion argentina

Las sorpresas de Scaloni: la lista de convocados para jugar un amistoso ante Angola

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados de la Selección Argentina para el amistoso ante Angola, que se disputará el próximo 14 de noviembre en Luanda, y sorprendió con varias decisiones que combinan descanso para los consagrados y oportunidades para nuevas promesas.

La nómina de 24 futbolistas incluye ausencias de peso, como la del arquero Emiliano “Dibu” Martínez y varios jugadores del fútbol local, y a la vez confirma el ingreso de jóvenes talentos como Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli. En la nómina aparecen figuras consagradas como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, pero también se destaca el regreso de Valentín Barco, quien atraviesa un gran presente en el Racing de Estrasburgo.

Entre los ausentes se encuentran Facundo Cambeses, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, además de Leonardo Balerdi y Franco Mastantuono, quienes quedaron al margen por lesiones. El arco estará custodiado por Gerónimo Rulli y Walter Benítez, mientras que en el mediocampo y la delantera se observan apuestas a futuro con Perrone, Nicolás Paz y Prestianni, todos con un gran presente en Europa.

image