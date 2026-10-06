Así sonó el Himno Nacional en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
Con un nudo en la garganta, más de 80.000 personas entonaron el Himno con un nudo en la garganta. La emoción a flor de piel.
Uno de los momentos más emotivos en cada partido de la Selección Argentina es aquel donde se entona las estrofas del Himno Nacional. Pero, esta vez, fue doblemente emocionante: se trata de la última vez de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina puesta.
En el marco de un duelo amistoso ante Benín, más de 80.000 personas coparon el estadio Monumental para ver el "último tango" del 10. Y esa emotividad también se notó al momento de cantar la canción que nos representa a todos los argentinos.
Mirá:
Fabio Santana, el encargado de entonar el Himno Nacional en la despedida de Messi
La distinción de entonar las estrofas del Himno recayó en Fabio Santana, excombatiente de la Guerra de Malvinas y cantante, originario de La Matanza.
El propio artista dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con un conmovedor mensaje dedicado a sus familiares y seres queridos: "Para los amigos, para la familia, para los que quiero y me quieren", expresó al anunciar el importante compromiso que asumió este martes.
La designación de Santana trascendió lo estrictamente musical para aportar una fuerte carga simbólica a la jornada. No es la primera vez que entona las estrofas del Himno en un evento deportivo de gran escala: ya lo hizo anteriormente en el partido Argentina - Colombia por las eliminatorias de la Copa del Mundo.
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