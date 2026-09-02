Enzo Fernández eligió un curioso número en Manchester City: el motivo de su decisión
El mediocampista argentino ya tiene dorsal en su nuevo club. Vestirá un número que tiene un significado especial en su carrera. Fue utilizado por una leyenda de los Citizens.
Apenas después de concretarse su llegada al Manchester City, Enzo Fernández ya conoce qué número llevará en su nueva etapa profesional. El mediocampista argentino utilizará la camiseta número 17, una elección que tiene un significado particular para el futbolista y que rápidamente fue oficializada por el club inglés.
Fernández se incorporó al equipo dirigido por Enzo Maresca procedente del Chelsea y firmó un contrato por cinco años. Su llegada se produjo durante el cierre del mercado de pases europeo y generó una enorme expectativa por tratarse de una de las principales incorporaciones de la temporada.
El argentino, de 25 años, desembarca en Manchester con un currículum de enorme peso. Es campeón del mundo con la Selección Argentina y también ganó la Copa América en 2024. A nivel de clubes, tuvo etapas en River, Defensa y Justicia, Benfica y Chelsea antes de convertirse en nuevo jugador del City. Pero una de las primeras cuestiones que llamó la atención después de su presentación fue el dorsal elegido.
¿Por qué Enzo Fernández eligió la camiseta número 17?
El propio futbolista explicó el motivo por el que decidió utilizar ese dorsal. Para Fernández, no se trata simplemente de un dorsal disponible, sino de un número que lo acompaña desde una etapa muy importante de su carrera. "Eligí el 17 porque me gusta, me caracteriza mucho y fue mi primer número en la Selección nacional", explicó el mediocampista.
De esta manera, el exnúmero 8 de los Blues mantendrá en Inglaterra una identificación que ya había construido durante sus primeros pasos con la camiseta argentina. El número forma parte de su recorrido y ahora lo llevará en una nueva experiencia dentro de uno de los clubes más importantes del fútbol europeo.
El antecedente de Kevin De Bruyne en Manchester City
La elección también tiene un antecedente especial, ya que el 17 fue utilizado durante varios años por Kevin De Bruyne, una de las grandes figuras de la historia reciente del club.
El belga llevó el número 17 durante una década y lo convirtió en uno de los dorsales más reconocibles de la institución: protagonizó una etapa histórica, en la que consiguió múltiples títulos y se transformó en uno de los mediocampistas más destacados del fútbol mundial.
Ahora será Enzo Fernández quien tenga la responsabilidad de llevar ese número. La comparación con De Bruyne será inevitable por la posición que ambos ocupan y por la importancia que tienen en la construcción del juego de sus respectivos equipos, aunque el argentino tendrá que comenzar desde cero su propia historia.
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