Enzo Fernández eligió un curioso número en Manchester City: el motivo de su decisión

Why Enzo chose the number 17 pic.twitter.com/cAWsVNKLnf — Manchester City (@ManCity) September 2, 2026

El antecedente de Kevin De Bruyne en Manchester City

La elección también tiene un antecedente especial, ya que el 17 fue utilizado durante varios años por Kevin De Bruyne, una de las grandes figuras de la historia reciente del club.

El belga llevó el número 17 durante una década y lo convirtió en uno de los dorsales más reconocibles de la institución: protagonizó una etapa histórica, en la que consiguió múltiples títulos y se transformó en uno de los mediocampistas más destacados del fútbol mundial.

Ahora será Enzo Fernández quien tenga la responsabilidad de llevar ese número. La comparación con De Bruyne será inevitable por la posición que ambos ocupan y por la importancia que tienen en la construcción del juego de sus respectivos equipos, aunque el argentino tendrá que comenzar desde cero su propia historia.