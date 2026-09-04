Noel Gallagher se rindió ante Enzo Fernández en Manchester City: "Es el jugador que querés tener"
El reconocido músico y fanático del conjunto inglés destacó el carácter del mediocampista argentino y explicó por qué considera positiva su llegada al equipo.
La llegada de Enzo Fernández al Manchester City no pasó inadvertida para uno de los hinchas más reconocidos del club. Noel Gallagher, histórico integrante de Oasis y confeso simpatizante de los Citizens, habló sobre el desembarco del mediocampista argentino y lo llenó de elogios, especialmente por un aspecto que considera fundamental para un equipo que busca competir al máximo nivel: su personalidad dentro de la cancha.
El volante argentino arribó al conjunto dirigido por Enzo Maresca procedente de Chelsea luego del cierre del mercado de pases. Su incorporación generó expectativas por lo que puede aportar en la mitad del campo, pero Gallagher puso el foco en una característica que, desde su perspectiva, puede ser determinante: la capacidad de Fernández para involucrarse en los duelos, incomodar a los rivales y elevar la intensidad de los partidos.
“Enzo es exactamente el jugador que necesitamos”, afirmó el músico durante una entrevista con talkSPORT. La frase resume la valoración que hizo sobre el argentino, a quien considera un futbolista capaz de ofrecer un perfil diferente dentro del mediocampo del City.
La comparación de Noel Gallagher con Roy Keane
Para explicar qué espera del argentino, Gallagher recurrió a una referencia histórica del fútbol inglés. El músico mencionó a Roy Keane, reconocido por su temperamento, liderazgo y capacidad para imponerse en los enfrentamientos durante su etapa como futbolista.
De todos modos, aclaró que no pretende poner a Fernández a la altura del exmediocampista irlandés, sino utilizarlo como ejemplo del tipo de carácter que le gustaría ver en el actual Manchester City. “Quiero un jugador del estilo de Roy Keane. No lo pongo al nivel de Roy Keane, pero quiero a alguien que se meta con los mediocampistas rivales”, expresó.
La definición apunta a una característica que el argentino mostró durante sus distintas etapas profesionales. Más allá de su capacidad para distribuir la pelota, llegar al área y participar en la construcción del juego, Fernández también suele involucrarse en los cruces y asumir un papel intenso cuando el partido se vuelve físico.
¿Por qué Noel Gallagher quiere a Enzo en el Manchester City?
Gallagher explicó que, a su entender, el mediocampo del conjunto inglés necesita contar con un jugador dispuesto a asumir ese tipo de responsabilidades: “Quiero eso en el City porque Phil no lo hará, Elliott Anderson no lo hará”, manifestó, en referencia a Phil Foden y Elliott Anderson.
Su comentario estuvo orientado a diferenciar los perfiles de los futbolistas que integran el plantel y explicar por qué considera que Fernández puede ocupar un espacio específico dentro del equipo. La expectativa está puesta en que el argentino pueda complementar a los distintos jugadores creativos que tiene Manchester City y aportar una cuota adicional de intensidad cuando el desarrollo de un encuentro demande otro tipo de respuesta.
Gallagher, además, destacó una cuestión que suele generar opiniones divididas alrededor de Fernández: su personalidad. El músico considera que muchas de las características que pueden convertir al argentino en un futbolista incómodo para los adversarios son precisamente las mismas que lo vuelven valioso cuando juega para el propio equipo. “Todo el mundo dice ahora que Fernández es esto o aquello. Sí, lo es cuando juega contra vos. Pero, cuando está en tu equipo, es el tipo de jugador que querés tener”, sostuvo.
El detalle de la camiseta 17 que eligió Enzo Fernández
Otro de los aspectos que llamó la atención de Gallagher fue el número elegido por Fernández para comenzar su etapa en Manchester City. El argentino utilizará la camiseta número 17, un dorsal que en los últimos años estuvo estrechamente relacionado con Kevin De Bruyne. “Me alegra que haya elegido la camiseta de Kevin porque puedo garantizar que no se la habrían ofrecido”, comentó el músico.
Lejos de considerar que el dorsal podía generar una presión adicional, Gallagher interpretó la decisión desde otro lugar y valoró la seguridad del mediocampista argentino. “Me gusta este chico Fernández, me gusta su energía y me alegra que esté aquí”, agregó.
Finalmente, el músico volvió a destacar la personalidad del exjugador de River y Benfica al referirse a la elección del número que había utilizado De Bruyne. “Estoy contento de que la haya elegido porque eso demuestra que tiene bolas y me gusta”, concluyó Gallagher.
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