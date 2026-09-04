Noel Gallagher se rindió ante Enzo Fernández en Manchester City: "Es el jugador que querés tener"

La definición apunta a una característica que el argentino mostró durante sus distintas etapas profesionales. Más allá de su capacidad para distribuir la pelota, llegar al área y participar en la construcción del juego, Fernández también suele involucrarse en los cruces y asumir un papel intenso cuando el partido se vuelve físico.

Noel Gallagher hablando contento sobre el fichaje de Enzo Fernandez al Manchester City pic.twitter.com/YSHDzyEu4l — Pampa Gallagher (@eycteann) September 3, 2026

¿Por qué Noel Gallagher quiere a Enzo en el Manchester City?

Gallagher explicó que, a su entender, el mediocampo del conjunto inglés necesita contar con un jugador dispuesto a asumir ese tipo de responsabilidades: “Quiero eso en el City porque Phil no lo hará, Elliott Anderson no lo hará”, manifestó, en referencia a Phil Foden y Elliott Anderson.

Su comentario estuvo orientado a diferenciar los perfiles de los futbolistas que integran el plantel y explicar por qué considera que Fernández puede ocupar un espacio específico dentro del equipo. La expectativa está puesta en que el argentino pueda complementar a los distintos jugadores creativos que tiene Manchester City y aportar una cuota adicional de intensidad cuando el desarrollo de un encuentro demande otro tipo de respuesta.

Gallagher, además, destacó una cuestión que suele generar opiniones divididas alrededor de Fernández: su personalidad. El músico considera que muchas de las características que pueden convertir al argentino en un futbolista incómodo para los adversarios son precisamente las mismas que lo vuelven valioso cuando juega para el propio equipo. “Todo el mundo dice ahora que Fernández es esto o aquello. Sí, lo es cuando juega contra vos. Pero, cuando está en tu equipo, es el tipo de jugador que querés tener”, sostuvo.

El detalle de la camiseta 17 que eligió Enzo Fernández

Otro de los aspectos que llamó la atención de Gallagher fue el número elegido por Fernández para comenzar su etapa en Manchester City. El argentino utilizará la camiseta número 17, un dorsal que en los últimos años estuvo estrechamente relacionado con Kevin De Bruyne. “Me alegra que haya elegido la camiseta de Kevin porque puedo garantizar que no se la habrían ofrecido”, comentó el músico.

Lejos de considerar que el dorsal podía generar una presión adicional, Gallagher interpretó la decisión desde otro lugar y valoró la seguridad del mediocampista argentino. “Me gusta este chico Fernández, me gusta su energía y me alegra que esté aquí”, agregó.

Finalmente, el músico volvió a destacar la personalidad del exjugador de River y Benfica al referirse a la elección del número que había utilizado De Bruyne. “Estoy contento de que la haya elegido porque eso demuestra que tiene bolas y me gusta”, concluyó Gallagher.