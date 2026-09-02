Enzo Fernández ya es jugador del Manchester City: todos los argentinos que jugaron allí

Zabaleta y Tevez, dos argentinos que dejaron su marca

Pablo Zabaleta fue el primer argentino en consolidarse verdaderamente en el City. El lateral derecho llegó en 2008 y permaneció hasta 2017, período en el que disputó 333 partidos y convirtió 12 goles. Durante su etapa conquistó seis títulos, entre ellos dos Premier League, y se ganó un lugar especial entre los hinchas.

Carlos Tevez, por su parte, llegó en 2009 procedente del Manchester United. Su transferencia generó enorme repercusión por tratarse de un movimiento entre los dos grandes rivales de la ciudad. El Apache permaneció cuatro temporadas, marcó 73 goles en 148 partidos y consiguió tres títulos.

Agüero, el máximo ídolo argentino del City

Si existe un argentino que ocupa un lugar especial en la historia de Manchester City, ese es Sergio Agüero. El Kun arribó desde Atlético de Madrid en 2011 y rápidamente se transformó en una leyenda. Su primer gran momento llegó en la temporada 2011/12, cuando marcó ante Queens Park Rangers el gol que le permitió al City conquistar la Premier League.

En una década en el club, Agüero disputó 390 partidos y convirtió 260 goles, cifras que lo llevaron a convertirse en el máximo goleador histórico de la institución y en el argentino con más presencias en el equipo. Además, ganó 15 títulos, entre ellos cinco Premier League, seis Copas de la Liga, tres Community Shield y una FA Cup.

Demichelis, Zuculini, Caballero y Otamendi

Martín Demichelis defendió la camiseta del City entre 2013 y 2016. El marcador central jugó 106 partidos, convirtió cuatro goles y obtuvo tres títulos.

Bruno Zuculini tuvo una experiencia completamente diferente. El mediocampista llegó desde Racing en 2014, pero solamente disputó un encuentro oficial, correspondiente a la Community Shield frente a Arsenal. Permaneció vinculado al club mientras era cedido a distintos equipos y terminó marchándose definitivamente en 2017.

El reclamo de Willy Caballero y la polémica decisión del árbitro

Willy Caballero llegó en 2014 procedente del Málaga. El arquero disputó 48 partidos y consiguió un título, la Copa de la Liga Inglesa de 2016, antes de pasar al Chelsea como jugador libre.

Nicolás Otamendi fue otro de los argentinos importantes. El defensor llegó desde Valencia por 44,5 millones de euros y jugó 210 partidos durante cinco temporadas. Marcó 11 goles y conquistó nueve títulos antes de ser transferido al Benfica en 2020.

Julián Álvarez y los argentinos de los últimos años

Julián Álvarez llegó desde River en 2022 y rápidamente se convirtió en una pieza importante dentro de la estructura del club. La Araña disputó 103 partidos, marcó 36 goles y ganó seis títulos. Entre esos trofeos se encuentran la Champions League 2022/23, la primera conquistada por el Manchester City, y el Mundial de Clubes de 2023.

Máximo Perrone tuvo una participación mucho menor: solamente disputó dos partidos con el conjunto inglés. Claudio Echeverri, por su parte, jugó tres encuentros oficiales y convirtió un gol antes de encaminarse hacia una salida a préstamo.

Gerónimo Rulli es el último argentino que había llegado antes de Enzo Fernández. El arquero se incorporó desde Olympique de Marsella por 3,8 millones de euros y firmó por dos temporadas. Hasta el momento, no había sumado minutos y esperaba su oportunidad desde el banco.