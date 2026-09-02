Enzo Fernández ya es jugador del Manchester City: todos los argentinos que jugaron allí
El mediocampista argentino se convirtió en el decimotercer futbolista de nuestro país en vestir la camiseta de los Citizens. Los nombres que lo precedieron.
La llegada de Enzo Fernández al Manchester City no solo representa uno de los grandes movimientos del mercado europeo, sino también un nuevo capítulo para los futbolistas argentinos que pasaron por la institución inglesa. El mediocampista de 25 años fue presentado oficialmente luego de concretarse su millonaria transferencia desde Chelsea y se transformó en el decimotercer jugador nacido en Argentina que integra la historia de los Citizens.
El campeón del mundo llega al equipo dirigido por Enzo Maresca después de una operación valuada en 146 millones de euros y con un contrato que se extenderá hasta 2031. Su incorporación vuelve a poner a un argentino en uno de los clubes más importantes de Inglaterra y lo ubica en una nómina que incluye nombres que dejaron una huella imborrable.
Antes de Enzo, otros doce futbolistas argentinos tuvieron algún vínculo con el primer equipo celeste. Algunos fueron protagonistas absolutos, otros tuvieron pasos breves y también hubo quienes prácticamente no pudieron jugar.
Matías Vuoso, el primero de todos
El primer argentino relacionado con el Manchester City fue Matías Vuoso. El delantero, que había pasado por Independiente, llegó en 2002 con apenas 20 años, cuando el club todavía estaba lejos del poderío económico y deportivo que alcanzaría años más tarde.
Sin embargo, su experiencia en Inglaterra no prosperó. No llegó a disputar un partido oficial y solamente tuvo participación en algunos encuentros de Reserva. Su paso terminó siendo extremadamente breve.
Zabaleta y Tevez, dos argentinos que dejaron su marca
Pablo Zabaleta fue el primer argentino en consolidarse verdaderamente en el City. El lateral derecho llegó en 2008 y permaneció hasta 2017, período en el que disputó 333 partidos y convirtió 12 goles. Durante su etapa conquistó seis títulos, entre ellos dos Premier League, y se ganó un lugar especial entre los hinchas.
Carlos Tevez, por su parte, llegó en 2009 procedente del Manchester United. Su transferencia generó enorme repercusión por tratarse de un movimiento entre los dos grandes rivales de la ciudad. El Apache permaneció cuatro temporadas, marcó 73 goles en 148 partidos y consiguió tres títulos.
Agüero, el máximo ídolo argentino del City
Si existe un argentino que ocupa un lugar especial en la historia de Manchester City, ese es Sergio Agüero. El Kun arribó desde Atlético de Madrid en 2011 y rápidamente se transformó en una leyenda. Su primer gran momento llegó en la temporada 2011/12, cuando marcó ante Queens Park Rangers el gol que le permitió al City conquistar la Premier League.
En una década en el club, Agüero disputó 390 partidos y convirtió 260 goles, cifras que lo llevaron a convertirse en el máximo goleador histórico de la institución y en el argentino con más presencias en el equipo. Además, ganó 15 títulos, entre ellos cinco Premier League, seis Copas de la Liga, tres Community Shield y una FA Cup.
Demichelis, Zuculini, Caballero y Otamendi
Martín Demichelis defendió la camiseta del City entre 2013 y 2016. El marcador central jugó 106 partidos, convirtió cuatro goles y obtuvo tres títulos.
Bruno Zuculini tuvo una experiencia completamente diferente. El mediocampista llegó desde Racing en 2014, pero solamente disputó un encuentro oficial, correspondiente a la Community Shield frente a Arsenal. Permaneció vinculado al club mientras era cedido a distintos equipos y terminó marchándose definitivamente en 2017.
Willy Caballero llegó en 2014 procedente del Málaga. El arquero disputó 48 partidos y consiguió un título, la Copa de la Liga Inglesa de 2016, antes de pasar al Chelsea como jugador libre.
Nicolás Otamendi fue otro de los argentinos importantes. El defensor llegó desde Valencia por 44,5 millones de euros y jugó 210 partidos durante cinco temporadas. Marcó 11 goles y conquistó nueve títulos antes de ser transferido al Benfica en 2020.
Julián Álvarez y los argentinos de los últimos años
Julián Álvarez llegó desde River en 2022 y rápidamente se convirtió en una pieza importante dentro de la estructura del club. La Araña disputó 103 partidos, marcó 36 goles y ganó seis títulos. Entre esos trofeos se encuentran la Champions League 2022/23, la primera conquistada por el Manchester City, y el Mundial de Clubes de 2023.
Máximo Perrone tuvo una participación mucho menor: solamente disputó dos partidos con el conjunto inglés. Claudio Echeverri, por su parte, jugó tres encuentros oficiales y convirtió un gol antes de encaminarse hacia una salida a préstamo.
Gerónimo Rulli es el último argentino que había llegado antes de Enzo Fernández. El arquero se incorporó desde Olympique de Marsella por 3,8 millones de euros y firmó por dos temporadas. Hasta el momento, no había sumado minutos y esperaba su oportunidad desde el banco.
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