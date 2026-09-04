La fuerte advertencia sobre Enzo Fernández tras su llegada al Manchester City: "¿Quién es el verdadero?"

El artículo también repasó algunos de los episodios que marcaron negativamente la percepción sobre el argentino. Entre ellos aparece el video difundido después de la Copa América 2024, en el que se lo vio participando de un cántico considerado racista y homófobo contra Francia. También se menciona su expulsión durante la final del Mundial 2026 frente a España.

Las dudas sobre su liderazgo y manejo emocional

Pero el análisis no se limita a sus controversias. Las fuentes consultadas también resaltaron su capacidad para competir al máximo nivel y la intensidad que transmite durante los partidos. Uno de los puntos que más llamó la atención en la columna fue la discusión acerca de la capacidad de Fernández para ejercer liderazgo dentro de un vestuario.

“No todos tienen una opinión tan positiva sobre su influencia. Una de las quejas sobre Fernández es que tiende a culpar demasiado rápido a otros si comete algún error. Otra fuente lo describió como ‘un placer tenerlo cerca’, aunque también expresó dudas sobre su capacidad de liderazgo, de motivar a quienes lo rodean y de controlar sus propias emociones, como se vio en la final del Mundial. El número de tarjetas amarillas que ha acumulado en Inglaterra, incluidas 14 por protestar (la mayor cantidad de cualquier jugador del Chelsea desde el inicio de la temporada 2022-23), fue motivo de preocupación”, sostuvo.

Ese aspecto resulta especialmente relevante para su nueva etapa en Manchester City. El conjunto dirigido por Maresca espera que Fernández pueda aportar justamente aquello que lo convirtió en una pieza determinante en sus mejores momentos: personalidad, intensidad y capacidad para involucrarse en cada fase del juego.

El recuerdo de Carlos Tevez y la transformación de Maresca

Para cerrar el análisis, The Athletic trazó una comparación entre Fernández y Carlos Tevez, otro argentino que dejó una huella profunda en Manchester City tanto por su talento como por su fuerte personalidad. “Algunos aficionados podrían ver similitudes con él, otro argentino que podía ser brillante en el campo pero polémico si alguna vez pensaba que las cosas no le salían bien", dijo.

"Sin embargo, Maresca no tiene por qué preocuparse por sufrir el mismo tipo de escándalo que destrozó la relación entre Tevez y el anterior técnico italiano del City, Roberto Mancini. Al fin y al cabo, fue Maresca quien transformó a Fernández, de un creador de juego a un jugador que llegaba tarde al área y representaba una mayor amenaza de gol, terminando la temporada pasada solo por detrás de João Pedro como máximo goleador del Chelsea”, aseguró.

Precisamente allí aparece una de las claves de su llegada al Manchester City. Maresca conoce de primera mano lo que puede darle Fernández y también sabe cómo potenciar sus características ofensivas. El argentino tendrá ahora la posibilidad de comenzar un nuevo capítulo en Inglaterra, esta vez con una presión todavía mayor por el precio de su transferencia y por las expectativas que genera vestir la camiseta del City. Su talento ya no está en discusión.