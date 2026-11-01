Asistencia y golazo de Lionel Messi para la victoria agónica de Inter Miami ante New England Revolution
El astro rosarino sigue sumando hitos en su carrera, y a los 39 años volvió este domingo a ser la gran figura del triunfo de "Las Garzas".
Cuando el partido parecía cuesta arriba y la visita se volvía compleja, apareció la jerarquía del capitán. Lionel Messi volvió a ser la gran figura de Inter Miami al liderar la remontada por 2-1 ante New England Revolution como visitante, en un duelo clave entre dos protagonistas de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS).
El equipo dirigido por el Kily González caía en su excursión a Massachusetts, pero la vigencia del astro rosarino destrabó el encuentro en el tramo final con un combo letal: un pase gol de cabeza y una obra de arte individual para sellar la victoria.
Transcurría el minuto 69 de juego cuando el conjunto de Florida logró romper el cerrojo rival. Messi asistió de cabeza para la aparición de Germán Berterame, quien definió para estampillar el 1-1 parcial y meter nuevamente a Las Garzas en partido.
El golazo de Lionel Messi para el triunfo agónico
Sin embargo, lo mejor de la noche estaba guardado para el cierre. A los 38 minutos del segundo tiempo (a 7 del silbatazo final), el "10" frotó la lámpara y construyó una jugada personal para encuadrar.
El rosarino recibió la pelota fuera del área y aguantó la presión rodeado por la marca rival. Con un cambio de ritmo explosivo, se filtró a pura gambeta entre tres defensores; y al ingresar al área grande, eludió a un cuarto marcador para acomodarse el perfil y sacar un remate cruzado e inatajable que se metió junto al palo, desatando la locura y el festejo desmedido de todos sus compañeros.
Con este triunfo agónico, Inter Miami suma tres puntos de oro en la recta final de la fase regular y vuelve a certificar que, con Lionel Messi inspirado en cancha, ningún partido está perdido.
Las estadísticas de Lionel Messi vs. New England Revolution
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario