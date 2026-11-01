Asistencia y golazo de Lionel Messi para la victoria agónica de Inter Miami ante New England Revolution

El rosarino recibió la pelota fuera del área y aguantó la presión rodeado por la marca rival. Con un cambio de ritmo explosivo, se filtró a pura gambeta entre tres defensores; y al ingresar al área grande, eludió a un cuarto marcador para acomodarse el perfil y sacar un remate cruzado e inatajable que se metió junto al palo, desatando la locura y el festejo desmedido de todos sus compañeros.