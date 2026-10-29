La vez que Patrick Stewart persiguió a Lionel Messi por una foto: "Conocí a un Dios"

Rodeado de estrellas del deporte mundial como Cristiano Ronaldo e incluso Diego Armando Maradona, Messi estaba protegido por estrictas medidas de seguridad. El actor relató que llegó a identificarse por su nombre para intentar abrirse paso entre la multitud, algo que luego reconoció con cierta vergüenza.

Finalmente logró acercarse. Pero hubo un detalle que complicó la misión: desde su ubicación no conseguía ver al capitán argentino. “No podía ver a Leo. Se inclinó sobre su asiento y, como es bastante bajo, desapareció detrás de todos”, contó entre risas.

El encuentro finalmente se produjo cuando Messi se incorporó y ambos quedaron frente a frente. Stewart describió aquel instante con una emoción que sorprendió incluso a quienes estaban acostumbrados a verlo encarnar a héroes de ficción. “Su cara simplemente resplandeció ante mí”, recordó.

La foto que tanto buscaba terminó concretándose. Sin embargo, la gran sorpresa llegó después, cuando Antonela Roccuzzo también quiso llevarse una imagen junto al actor británico. “Su esposa me dijo: ‘¡Y ahora yo quiero una foto con usted!’”, relató Stewart durante aquella charla.

La admiración era mutua. Sunny Ozell compartió posteriormente la fotografía en redes sociales y reconoció que pocas celebridades lograban ponerla nerviosa. Messi era una de ellas. Y el propio Stewart publicó la selfie en su cuenta de X con una frase que se volvió viral y que años más tarde sería recordada una y otra vez por los fanáticos argentinos: “¡Conocí a un Dios esta noche!”.