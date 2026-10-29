Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras ganar el premio BOAT: "El fútbol pertenece a los hinchas"

Desde la organización de France Football volvieron a remarcar que el BOAT no constituye una distinción oficial, no entrega un trofeo físico ni debe confundirse con el legendario Súper Balón de Oro otorgado a Alfredo Di Stéfano en 1989. Se trató simplemente de un certamen participativo para medir el impacto de diez leyendas que ganaron el galardón al menos dos veces (Messi, Cristiano, Ronaldo Nazario, Van Basten, Platini, Cruyff, Beckenbauer, Di Stéfano, Keegan y Rummenigge).

En el análisis fino por temporada individual, el Cristiano Ronaldo de 2008 con el Manchester United —donde alzó la Champions League, la Premier League y firmó 42 goles en 49 partidos— se ubicó en lo más alto de las preferencias. El segundo escalón quedó para el Lionel Messi récord de 2012 (91 goles en el año calendario), mientras que el podio lo completó el propio Cristiano versión 2017.

El dominio de ambos fue tan abrumador que las primeras 12 posiciones de la nómina estuvieron repartidas exclusivamente entre el argentino y el luso. Recién en el escalón 13 figuró el primer futbolista ajeno a la rivalidad de la época: el brasileño Ronaldo Nazario por su inolvidable Copa del Mundo en 2002.