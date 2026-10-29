Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras ganar el premio BOAT: "El fútbol pertenece a los hinchas"
El astro portugués festejó en sus redes sociales el reconocimiento al mejor Balón de Oro de la historia impulsado por France Football.
Luego del hermetismo inicial, llegó la palabra más esperada. Cristiano Ronaldo rompió el silencio y celebró públicamente la obtención del premio Ballon d'Or of All Time (BOAT), el galardón simbólico lanzado por la revista France Football en el que los fanáticos eligieron la mejor actuación individual entre los futbolistas que ganaron al menos dos veces el trofeo dorado.
Ante sus casi 680 millones de seguidores en Instagram, el atacante de 41 años y figura del Al-Nassr dedicó el triunfo a sus fanáticos con un enfático mensaje: "¡El fútbol pertenece a los hinchas! Gracias a todos los fans de todo el mundo, el Balón de Oro de todos los tiempos también es de ustedes".
El festejo del portugués se dio en el marco de una compulsa popular que generó debate en el ambiente futbolístico debido a su particular sistema de votación: cada participación tenía un costo de un euro y no existía límite de emisión por usuario.
Según datos auditados por la plataforma oficial del BOAT, un total de 5.009 usuarios abonaron en múltiples oportunidades para inflar los guarismos de sus ídolos. En el desglose, 4.665 personas registraron entre dos y cuatro votos, 300 depositaron dinero para votar entre cinco y nueve veces, y 44 fanáticos llegaron a emitir entre 10 y 26 sufragios de forma individual.
La felicidad de Cristiano Ronaldo por ganar el premio BOAT del Balón de Oro
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Desde la organización de France Football volvieron a remarcar que el BOAT no constituye una distinción oficial, no entrega un trofeo físico ni debe confundirse con el legendario Súper Balón de Oro otorgado a Alfredo Di Stéfano en 1989. Se trató simplemente de un certamen participativo para medir el impacto de diez leyendas que ganaron el galardón al menos dos veces (Messi, Cristiano, Ronaldo Nazario, Van Basten, Platini, Cruyff, Beckenbauer, Di Stéfano, Keegan y Rummenigge).
En el análisis fino por temporada individual, el Cristiano Ronaldo de 2008 con el Manchester United —donde alzó la Champions League, la Premier League y firmó 42 goles en 49 partidos— se ubicó en lo más alto de las preferencias. El segundo escalón quedó para el Lionel Messi récord de 2012 (91 goles en el año calendario), mientras que el podio lo completó el propio Cristiano versión 2017.
El dominio de ambos fue tan abrumador que las primeras 12 posiciones de la nómina estuvieron repartidas exclusivamente entre el argentino y el luso. Recién en el escalón 13 figuró el primer futbolista ajeno a la rivalidad de la época: el brasileño Ronaldo Nazario por su inolvidable Copa del Mundo en 2002.
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