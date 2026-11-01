Por qué Lionel Messi puede jugar en Inter Miami pese a llegar a cinco amarillas: la extraña regla de la MLS
El rosarino fue amonestado ante Cincinnati y alcanzó la quinta tarjeta de la temporada. Sin embargo, no deberá cumplir fecha de suspensión por el reglamento del "Good Behavior".
Una curiosa particularidad del reglamento de la Major League Soccer le permitirá a Lionel Messi disputar el próximo compromiso de Inter Miami, a pesar de haber alcanzado las cinco tarjetas amarillas acumuladas. El capitán de las Garzas fue amonestado a los 44 minutos del primer tiempo en el empate 2-2 frente a Cincinnati por una infracción sobre Samuel Guidi, pero no tendrá que cumplir sanción disciplinaria.
Hasta dicho encuentro, la estrella argentina venía de recibir tarjetas amarillas ante Colorado Rapids, Orlando City, Nashville y Atlanta United. En cualquier liga tradicional del mundo, la quinta amonestación implica automáticamente un partido de suspensión. Sin embargo, la MLS aplica un mecanismo propio denominado "Good Behavior" (Buena Conducta).
Esta norma premia a los futbolistas que logran mantener una conducta limpia durante un tramo prolongado del campeonato: cada vez que un jugador completa cinco partidos consecutivos sin ser amonestado, el sistema le descuenta una tarjeta amarilla de su registro acumulado. La regla cuenta con el límite de ser utilizada hasta tres veces por futbolista en una misma fase regular.
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Por qué Lionel Messi puede jugar en Inter Miami pese a llegar a cinco amarillas: la extraña regla de la MLS
En el caso particular de Messi, el beneficio de la regla actuó en dos oportunidades a lo largo de la temporada:
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Primer descuento: Transcurrieron cinco partidos sin amonestaciones entre las tarjetas que vio frente a Orlando City y Nashville.
Segundo descuento: Pasaron diez encuentros limpios entre la sanción ante Nashville y la que recibió contra Atlanta United.
Gracias a estas dos condonaciones, aunque el astro rosarino vio la tarjeta amarilla ante Cincinnati por quinta vez en el año, su registro oficial ante la liga contempla únicamente tres amonestaciones activas. Por este motivo, el capitán estará a entera disposición de Javier Mascherano para el choque del domingo ante New England Revolution por la fecha 33.
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