Por qué Lionel Messi puede jugar en Inter Miami pese a llegar a cinco amarillas: la extraña regla de la MLS

Una curiosa particularidad del reglamento de la Major League Soccer le permitirá a Lionel Messi disputar el próximo compromiso de Inter Miami, a pesar de haber alcanzado las cinco tarjetas amarillas acumuladas. El capitán de las Garzas fue amonestado a los 44 minutos del primer tiempo en el empate 2-2 frente a Cincinnati por una infracción sobre Samuel Guidi, pero no tendrá que cumplir sanción disciplinaria.