Ataque de furia de Andrey Rublev en China: se cortó la mano tras golpear una caja
El tenista ruso explotó en pleno partido ante Hugo Gaston en el ATP de Hangzhou, se lastimó los nudillos contra un cartel y necesitó atención médica antes de sellar su remontada a semifinales.
Andrey Rublev volvió a protagonizar un violento episodio de frustración en el circuito ATP. Durante su duelo de cuartos de final en el certamen de Hangzhou, China, el tenista ruso explotó de furia al dejar escapar una ventaja clave, se lastimó severamente la mano contra un objeto al costado del campo y terminó con los nudillos ensangrentados en plena competencia.
El hecho ocurrió durante el segundo set frente al francés Hugo Gaston. Tras haber caído en el primer parcial por 7-6 (6) y perder una ventaja de 5-2 en el segundo, el segundo preclasificado del torneo descargó su enojo al arrancar el undécimo juego golpeando un cartel publicitario y una caja de toallas.
La fuerza del impacto le provocó un corte profundo y la sangría obligó a suspender el juego momentáneamente para que recibiera atención médica y vendas en la zona afectada.
Corte en la mano para Andrey Rublev y el pase a semifinales en el ATP de Hangzhou
Pese al momento de máxima tensión y a que Gaston se puso en ventaja tras el parate, el ruso logró recomponerse anímicamente. Se llevó el segundo set en el tie-break por 7-6 (4) y arrasó en el parcial decisivo por 6-1 tras casi tres horas de batalla.
Con esta victoria, avanzó a las semifinales del torneo asiático, donde se medirá ante el francés Kyrian Jacquet por un lugar en la gran final, mientras que del otro lado del cuadro chocarán Daniil Medvedev y Roman Safiullin.
"Estoy muy contento con mi actitud. Fue muy duro y por eso estoy orgulloso de mí mismo", declaró Rublev tras el encuentro.
El moscovita alcanzó así su sexta semifinal de la temporada, aunque sumó un nuevo antecedente a su historial de exabruptos dentro del campo, que incluye episodios similares en Indian Wells y la recordada descalificación en Dubái por gritarle a un juez de línea.
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