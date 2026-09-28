Ataque de furia de Andrey Rublev en China: se cortó la mano tras golpear una caja

"Estoy muy contento con mi actitud. Fue muy duro y por eso estoy orgulloso de mí mismo", declaró Rublev tras el encuentro.

El moscovita alcanzó así su sexta semifinal de la temporada, aunque sumó un nuevo antecedente a su historial de exabruptos dentro del campo, que incluye episodios similares en Indian Wells y la recordada descalificación en Dubái por gritarle a un juez de línea.