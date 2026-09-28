Cambió la cara: Uruguay goleó a Corea del Sur y le dio el primer triunfo a Diego Forlán

Victoria de Uruguay, doblete de Darwin Núñez y el debut ganador de Diego Forlán

En el complemento, el desarrollo se volvió más luchado ante el empuje de las figuras asiáticas, Kang in Lee y Son Heung Min. Sin embargo, la seguridad del arquero Christopher Fiermarin y la solidez defensiva sostuvieron la diferencia hasta que la dupla Varela-Núñez volvió a dar frutos: el atacante estampó de cabeza el 4 a 0 a los 60 minutos para sentenciar su doblete. Sobre el final, Son convirtió el descuento definitivo para los locales.