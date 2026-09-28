Cambió la cara: Uruguay goleó a Corea del Sur y le dio el primer triunfo a Diego Forlán
Con un contundente 4 a 1 en Seúl y un doblete de Darwin Núñez, la Celeste quebró una racha negativa de casi un año sin victorias y le dio una alegría a su flamante entrenador.
Luego del duro tropiezo en el debut ante Japón, la Selección de Uruguay resurgió con una actuación implacable y logró la primera victoria en el ciclo de Diego Forlán como entrenador. La Celeste aplastó 4 a 1 a Corea del Sur como visitante en el estadio mundialista de Seúl, apoyada en una noche inspirada de sus figuras de ataque y una efectividad arrolladora durante el primer tiempo.
El conjunto surcoreano, que venía de golear a la Ecuador de Marcelo Gallardo, se vio desbordado desde el inicio por la presión alta y la verticalidad del equipo charrúa. La apertura del marcador llegó a los 13 minutos tras una gran asistencia de Giorgian De Arrascaeta para Darwin Núñez, quien definió con precisión y volvió a festejar con su selección después de más de dos años de sequía.
Poco después, el propio volante amplió la ventaja con un remate desde el borde del área, y antes del descanso, un centro de Guillermo Varela provocó el gol en contra de Kim Min Jae para decretar el 3 a 0 parcial.
Victoria de Uruguay, doblete de Darwin Núñez y el debut ganador de Diego Forlán
En el complemento, el desarrollo se volvió más luchado ante el empuje de las figuras asiáticas, Kang in Lee y Son Heung Min. Sin embargo, la seguridad del arquero Christopher Fiermarin y la solidez defensiva sostuvieron la diferencia hasta que la dupla Varela-Núñez volvió a dar frutos: el atacante estampó de cabeza el 4 a 0 a los 60 minutos para sentenciar su doblete. Sobre el final, Son convirtió el descuento definitivo para los locales.
La única nota de preocupación para el cuerpo técnico de Forlán fue la salida por molestia física de De Arrascaeta a los 77 minutos. Más allá de ese inconveniente, el triunfo representa un verdadero alivio para el combinado uruguayo, que no ganaba un partido desde octubre de 2025 y logra tomar aire de la mano de su histórico goleador en el banco.
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