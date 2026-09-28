Jorge Baliño rompió el silencio tras las polémicas en Estudiantes vs. Rosario Central
El encargado del VAR defendió las decisiones tomadas junto a Darío Herrera en la Supercopa Internacional y le respondió a las duras protestas del conjunto platense.
La final de la Supercopa Internacional disputada el último sábado sigue sumando capítulos de tensión fuera de la cancha. Luego de la victoria de Rosario Central por 3 a 1 sobre Estudiantes de La Plata, Jorge Baliño, el árbitro responsable del VAR durante el encuentro, rompió el silencio para respaldar el desempeño de la terna arbitral y explicar el criterio utilizado ante los reclamos más fervientes de la delegación albirroja.
En diálogo con DSports, el juez dio detalles sobre la discutida jugada en la que el Pincha pidió penal por una presunta mano de Ignacio Ovando tras un cabezazo de Adolfo Gaich.
Al respecto, argumentó que, si bien la pelota impactó en la extremidad del futbolista rosarino, la acción no fue sancionable debido a que se encontraba en una posición natural sin ampliar el volumen de su cuerpo, sumado a la corta distancia del disparo. "Darío Herrera juzgó que no era cobrable", sintetizó para ratificar el fallo en cancha.
Polémicas en la Supercopa Internacional, arbitraje de Jorge Baliño y la bronca de Estudiantes
Del mismo modo, Baliño analizó otra de las acciones calientes sobre el final del partido: un supuesto pisotón de Franco Ibarra contra Tomás Palacios durante el tiempo de descuento.
El encargado de la tecnología desestimó cualquier infracción al sostener que el defensor de Estudiantes se arrojó sobre la pierna del rival al intentar reincorporarse desde el piso, por lo que la consideró una maniobra propia del desarrollo del juego.
Las declaraciones del colegiado buscaron leudar el ambiente tras una jornada atravesada por cruces físicos en el campo de juego, que derivó en las expulsiones de Fabricio Iacovich en el banco albirrojo y de Agustín Sández en el Canalla.
La controversia también escaló a nivel dirigencial, ya que Juan Sebastián Verón expresó su profunda indignación al asegurar de forma pública que su equipo sufrió un perjuicio arbitral directo durante la definición del título.
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