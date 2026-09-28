Jorge Baliño rompió el silencio tras las polémicas en Estudiantes vs. Rosario Central

Las declaraciones del colegiado buscaron leudar el ambiente tras una jornada atravesada por cruces físicos en el campo de juego, que derivó en las expulsiones de Fabricio Iacovich en el banco albirrojo y de Agustín Sández en el Canalla.

La controversia también escaló a nivel dirigencial, ya que Juan Sebastián Verón expresó su profunda indignación al asegurar de forma pública que su equipo sufrió un perjuicio arbitral directo durante la definición del título.