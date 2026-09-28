Día del Hincha de River: el emotivo video para celebrar el legado de Ángel Labruna
A 108 años del nacimiento de "El Feo", el Millonario publicó material en sus redes sociales para conmemorar esta jornada especial apelando a la identidad, las frases y la historia de su máximo ídolo.
El calendario marca una cita ineludible en el mundo millonario: cada 28 de septiembre la gente de Núñez celebra el Día Internacional del Hincha de River, una fecha elegida en homenaje al nacimiento de Ángel Amadeo Labruna. En un año deportivo sumamente exigente donde la atención está puesta en el tramo final del torneo, el club decidió apelar a la memoria emotiva para conmemorar sus 108 años.
"Por el legado de Angelito, por estos colores y por este amor", fue el mensaje institucional elegido para acompañar una emotiva pieza audiovisual que rápidamente se volvió viral. Con un compilado de frases históricas y postales de su trayectoria, el metraje busca conmover a los fanáticos y reafirmar el sentido de pertenencia en un momento decisivo de la temporada.
El emotivo video de River para celebrar el legado de Ángel Labruna
La figura de "Angelito" trasciende cualquier época. Es el máximo goleador de la institución, el jugador con más festejos en los Superclásicos frente a Boca y el director técnico que en 1975 cortó la histórica sequía de 18 años sin títulos locales. Además, fue clave como formador de talentos que marcaron una época, entre los que destaca Ramón Díaz.
"Cuando te pregunten qué es River para vos, pensá qué diría Angelito", invita la locución del video. La publicación se da a pocos días de haberse cumplido el 43° aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 19 de septiembre de 1983. Desde su debut profesional en 1939 hasta sus últimos días como DT, su nombre quedó marcado a fuego en la columna vertebral del club.
En este 28 de septiembre, la institución de Núñez apela una vez más a la mística de su mayor símbolo de identidad para unir a su gente y recordar las bases sobre las que se construyó su historia más gloriosa.
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