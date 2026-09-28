Día del Hincha de River: el emotivo video para celebrar el legado de Ángel Labruna

"Por el legado de Angelito, por estos colores y por este amor", fue el mensaje institucional elegido para acompañar una emotiva pieza audiovisual que rápidamente se volvió viral. Con un compilado de frases históricas y postales de su trayectoria, el metraje busca conmover a los fanáticos y reafirmar el sentido de pertenencia en un momento decisivo de la temporada.