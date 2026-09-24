El sorpresivo primer equipo que paró Scaloni en la Selección Argentina para el amistoso ante Bolivia

La gran novedad de la jornada estuvo en la fase ofensiva: ante la ausencia de Lionel Messi, el DT apostó por juntar a Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el ataque. Asimismo, el ensayo táctico contó con la irrupción de Franco Mastantuono ocupando el carril derecho del mediocampo y la inclusión de Facundo Medina como lateral izquierdo, ocupando el lugar de un Nicolás Tagliafico que no sumó minutos en el partido de entrenamiento.