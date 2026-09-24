El sorpresivo primer equipo que paró Scaloni en la Selección Argentina para el amistoso ante Bolivia
Sin Messi en la práctica y con dupla ofensiva de peso, el DT probó una formación con varias novedades tácticas de cara al inicio de la triple fecha FIFA.
La Selección Argentina puso primera en una nueva fecha FIFA y Lionel Scaloni ya empezó a mover las fichas de cara a la seguidilla de amistosos internacionales frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín. Durante la práctica del miércoles, el director técnico del combinado nacional dispuso una intensa prueba futbolística que ofreció las primeras pistas concretas sobre la formación que saldrá a la cancha en el estreno.
La gran novedad de la jornada estuvo en la fase ofensiva: ante la ausencia de Lionel Messi, el DT apostó por juntar a Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el ataque. Asimismo, el ensayo táctico contó con la irrupción de Franco Mastantuono ocupando el carril derecho del mediocampo y la inclusión de Facundo Medina como lateral izquierdo, ocupando el lugar de un Nicolás Tagliafico que no sumó minutos en el partido de entrenamiento.
El sorpresivo primer equipo que paró Lionel Scaloni en la Selección Argentina para el amistoso ante Bolivia
En consecuencia, los once futbolistas que integraron la primera prueba formal fueron: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
A lo largo de la sesión en el predio albiceleste, el cuerpo técnico aprovechó para darle rodaje a varias de las sorpresas de la nómina. Futbolistas que transitan sus primeras convocatorias con la Selección Mayor, como Román Vega, Tomás Palacios y el propio Leonel Flores —quien sumó minutos en reemplazo de Mastantuono—, tuvieron su oportunidad para mostrarse en cancha.
El calendario de compromisos marca que la Argentina iniciará la gira el próximo miércoles contra el seleccionado boliviano en la provincia de Córdoba. Luego, la delegación regresará a Buenos Aires para medirse en el Estadio Monumental ante Burkina Faso el 3 de octubre y frente a Benín el 6 del mismo mes. Este último cotejo tendrá una emotiva relevancia histórica, ya que significará la última función y despedida oficial de Lionel Messi vistiendo la camiseta de la Selección.
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