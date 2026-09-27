Alpine emitió un comunicado para repudiar los abusos online tras el error de Franco Colapinto en Azerbaiyán
La escudería francesa Alpine publicó un firme descargo contra el acoso en redes sociales y pidió a la FIA trabajar en conjunto para frenar los ataques.
El desenlace del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 trajo repercusiones fuera de la pista. Luego de que una maniobra de Franco Colapinto terminara en un incidente que dejó fuera de competencia a los autos de Alpine, la escudería francesa emitió un comunicado oficial para repudiar la ola de abusos y acoso online.
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El fuerte incidente en la pista que desató el acoso en redes sociales
El conflicto se originó durante el reinicio de la carrera en Azerbaiyán, en la vuelta 36. Tras el Auto de Seguridad provocado por el despiste de Alex Albon, Colapinto llegó excedido de velocidad a la primera curva, bloqueó los neumáticos e impactó de lleno contra el coche de Pierre Gasly, quien marchaba en la séptima posición. El violento toque en cadena también involucró al británico Lando Norris.
El accidente reavivó una tensión preexistente entre las parcialidades. Durante el anterior Gran Premio disputado en Madrid, Gasly había obstaculizado a Colapinto antes de su parada en boxes, situación que desató fuertes agresiones y amenazas hacia el piloto francés y su familia en las redes sociales. Incluso, Flavio Briatore había advertido que, de continuar el hostigamiento, se cortarían las entrevistas con los medios argentinos.
El comunicado completo de Alpine
Ante la escalada de agresiones virtuales luego del choque en Azerbaiyán, el equipo francés difundió este domingo un descargo institucional a través de sus canales oficiales para exigir el fin del acoso:
- "Como equipo, sentimos que es necesario volver a expresarnos sobre el odio y los ataques que circulan en internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo están dirigidos a uno de nuestros propios pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios, y a nuestros rivales en las pistas. Los errores ocurren cuando se corre al límite, y sin importar el resultado, nadie debería ser blanco de comentarios de odio o abuso".
- "Condenar el abuso en las redes sociales no apunta a ninguna base de fanáticos en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico; se trata de algo universal que debe señalarse y reconocerse entre todos los fanáticos del deporte".
- "Sabemos que, como orgullosos participantes e interesados en este deporte, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución. Seguiremos trabajando de cerca con el promotor y titular de los derechos del campeonato, y con el organismo rector, para discutir formas de combatir el abuso en internet y fomentar la rivalidad deportiva sana que caracteriza a la Fórmula 1 y que la hace tan especial".
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