Alpine emitió un comunicado para repudiar los abusos online tras el error de Franco Colapinto en Azerbaiyán

El fuerte incidente en la pista que desató el acoso en redes sociales

El conflicto se originó durante el reinicio de la carrera en Azerbaiyán, en la vuelta 36. Tras el Auto de Seguridad provocado por el despiste de Alex Albon, Colapinto llegó excedido de velocidad a la primera curva, bloqueó los neumáticos e impactó de lleno contra el coche de Pierre Gasly, quien marchaba en la séptima posición. El violento toque en cadena también involucró al británico Lando Norris.