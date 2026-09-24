La salida de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico por Belgrano que sorprendió a los vecinos
En la antesala de los amistosos de la Fecha FIFA, el DT de la Selección argentina cenó junto a sus colaboradores en un reconocido restaurante y desató el furor.
En medio de la preparación para los compromisos de la Selección argentina ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, el cuerpo técnico del combinado nacional se tomó un respiro. Lionel Scaloni y sus colaboradores más cercanos decidieron salir a cenar por el barrio porteño de Belgrano y generaron una revolución imprevista entre los vecinos que transitaban por la zona.
El punto de encuentro elegido por los campeones del mundo fue el restaurante Casa Cuba, ubicado sobre la calle Sucre al 2168. El grupo disfrutó de una velada distendida en un clima de camaradería antes de encarar los compromisos deportivos que se vienen en el calendario albiceleste.
La delegación estuvo encabezada por el propio Scaloni, acompañado por sus laderos habituales: Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli, Luis Martín y Matías Manna. Además, la mesa contó con una presencia particular: el exfutbolista de River Hernán Díaz, quien mantiene una gran amistad con los integrantes del cuerpo técnico pese a no formar parte de la estructura oficial del seleccionado.
Lionel Scaloni y su cuerpo técnico cenaron en un restaurante de Belgrano en la previa de la Fecha FIFA
La noticia del arribo de las figuras del seleccionado corrió rápido por el barrio y provocó que varios fanáticos se acercaran hasta la puerta del establecimiento. Con la amabilidad que los caracteriza, los entrenadores respondieron al cariño del público, se fotografiaron con los presentes y firmaron autógrafos antes de retirarse.
Desde las redes sociales del local gastronómico no dejaron pasar la oportunidad para inmortalizar el momento y compartieron imágenes de los ilustres visitantes. "La Scaloneta dijo presente en Casa Cuba. Una noche muy especial con invitados muy especiales", destacaron en la publicación. De esta manera, el cuerpo técnico recargó energías de cara al inicio de la gira de partidos en suelo argentino.
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