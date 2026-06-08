NBA EN VIVO: dónde ver New York Knicks vs. San Antonio Spurs
Nueva York es escenario este lunes del tercer punto de las finales de la NBA que tienen al local arriba 2-0. Los detalles.
La máxima cita del básquetbol mundial se traslada a la Gran Manzana. New York Knicks y San Antonio Spurs se verán las caras en el imponente Madison Square Garden de Manhattan para disputar el tercer punto de las Finales de la NBA 2026, en una serie que comenzó con sorpresas y rompió con la lógica de la localía.
Tras los dos primeros compromisos disputados en Texas, la llave se encuentra igualada, pero el factor de la localía cambió de manos de manera drástica, dejando un escenario inmejorable para la franquicia neoyorquina de cara a los próximos duelos en su casa.
El encuentro se juega este lunes, a partir de las 21:30 (hora de la Argentina) en un mítico escenario, que se espera plagado de estrellas de Hollywood y hasta con la presencia del presidente Donald Trump.
New York Knicks sueña con ponerse a tiro del campeonato de la NBA
La serie arrancó con una dinámica particular: los dos primeros juegos terminaron con victorias de los equipos visitantes.
Los Knicks lograron dar el gran golpe en el AT&T Center de San Antonio al robar un triunfo fundamental en rodeo ajeno. Gracias a ese quiebre, el equipo de Nueva York se adueñó de la ventaja de campo y, si logra hacer valer el peso del Madison Square Garden este lunes por la noche, podría quedar a un paso del match point para coronarse campeones de la NBA.
Por el lado de San Antonio, el equipo comandado por sus jóvenes figuras sabe que no hay margen de error. Al haber cedido terreno en su propio estadio, los Spurs están obligados a ganar al menos uno de los partidos en la mítica arena neoyorquina para mantener vivas sus aspiraciones al anillo y forzar el regreso de la serie a Texas.
Datos de New York Knicks vs. San Antonio Spurs por las finales de la NBA
-
El escenario: El Madison Square Garden, conocido mundialmente como la "Meca del Básquetbol", lucirá un lleno absoluto y una atmósfera de alta tensión para apuntalar a los locales.
Horario y TV: El partido comenzará a las 21:30 de Argentina y se podrá seguir en vivo a través de las señales deportivas de cable y las plataformas de streaming oficiales de la
Cómo ver en vivo New York Knicks vs. San Antonio Spurs por las finales de la NBA
El primer partido de las Finales de la NBA se disputará este lunes 8 de junio desde las 21.30 (hora de Argentina) en Nueva York. La serie podrá seguirse en vivo desde Argentina a través de Prime Video y también mediante NBA League Pass, la plataforma oficial de la liga estadounidense.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario