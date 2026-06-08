NBA EN VIVO: dónde ver New York Knicks vs. San Antonio Spurs

Los Knicks lograron dar el gran golpe en el AT&T Center de San Antonio al robar un triunfo fundamental en rodeo ajeno. Gracias a ese quiebre, el equipo de Nueva York se adueñó de la ventaja de campo y, si logra hacer valer el peso del Madison Square Garden este lunes por la noche, podría quedar a un paso del match point para coronarse campeones de la NBA.

Por el lado de San Antonio, el equipo comandado por sus jóvenes figuras sabe que no hay margen de error. Al haber cedido terreno en su propio estadio, los Spurs están obligados a ganar al menos uno de los partidos en la mítica arena neoyorquina para mantener vivas sus aspiraciones al anillo y forzar el regreso de la serie a Texas.

Datos de New York Knicks vs. San Antonio Spurs por las finales de la NBA

El escenario: El Madison Square Garden, conocido mundialmente como la "Meca del Básquetbol", lucirá un lleno absoluto y una atmósfera de alta tensión para apuntalar a los locales.

Horario y TV: El partido comenzará a las 21:30 de Argentina y se podrá seguir en vivo a través de las señales deportivas de cable y las plataformas de streaming oficiales de la

Cómo ver en vivo New York Knicks vs. San Antonio Spurs por las finales de la NBA

El primer partido de las Finales de la NBA se disputará este lunes 8 de junio desde las 21.30 (hora de Argentina) en Nueva York. La serie podrá seguirse en vivo desde Argentina a través de Prime Video y también mediante NBA League Pass, la plataforma oficial de la liga estadounidense.