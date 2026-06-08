"La posición está cubierta": con quién reemplaza Lionel Scaloni a Leonardo Balerdi en la lista de 26

Lionel Scaloni adelantó cuándo anunciará al reemplazante de Leandro Balerdi

Al ser consultado sobre el futbolista que se sumará a la delegación, Scaloni explicó que el partido ante Islandia será clave para evaluar no solo la zaga central, sino el panorama general de los jugadores que arrastran alguna molestia.

"No lo vamos a decir después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles, el chico que decidamos... La posición del Flaco (por Balerdi) podemos estar cubiertos y veremos en otras posiciones, según cómo acaben los demás compañeros, para ver dónde tiramos", detalló el entrenador.

En ese sentido, el estratega de la Albiceleste dejó en claro que la decisión final está supeditada a cómo responda el grupo al desgaste del amistoso: "Tenemos una idea y según cómo terminen mañana vamos a decidir, y del miércoles no creo que pase", sentenció de manera tajante.

El abanico de opciones para el cuerpo técnico de la Selección Argentina

La baja del "Flaco" Balerdi le abre la puerta a un dilema táctico para el cuerpo técnico de cara a la lista definitiva:

Puesto por puesto: Convocar a un marcador central natural para mantener la estructura de defensores estipulada originalmente.

Variante táctica: Al considerar que la zaga central cuenta con variantes de peso, Scaloni baraja la opción de reforzar otra línea de la cancha (el mediocampo o los laterales) en caso de que algún futbolista finalice el duelo ante Islandia con sobrecargas físicas.

La Selección saltará a la cancha este martes por la noche para afrontar su examen ante el conjunto europeo, pero la verdadera definición llegará el miércoles puertas adentro, cuando se selle oficialmente el casillero número 26 de la lista nacional.