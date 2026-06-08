Selección Argentina: cuándo anuncia Lionel Scaloni al reemplazante de Balerdi
El director técnico de la Selección Argentina confirmó la fecha límite para anunciar al reemplazante de Leonardo Balerdi de cara al torneo.
En medio de la expectativa, el entrenador de la Selección Argentina brindó precisiones sobre la elección del jugador que ocupará el lugar vacante de Leonardo Balerdi. Lionel Scaloni anticipó que no anunciarán la decisión inmediatamente después del amistoso para poder evaluar la situación en frío.
Los plazos confirmados y la posición a reforzar en la Selección Argentina
IMPORTANTE: "La posición está cubierta": con quién reemplaza Lionel Scaloni a Leonardo Balerdi en la lista de 26
El técnico adelantó que el panorama para tomar la decisión final estará mucho más claro a partir del día siguiente al encuentro. "El miércoles, ya el chico que decidamos pueda estar con nosotros", confirmó el estratega albiceleste, fijando ese día de la semana como la fecha límite para la esperada incorporación al grupo.
Además, Scaloni explicó que la posición específica que ocupaba el defensor se encuentra cubierta. Por este motivo, el cuerpo técnico evaluará otras alternativas en diferentes puestos dependiendo del desarrollo y las consecuencias del próximo partido.
"Según cómo acaben los demás compañeros, a ver de dónde tiramos", aseguró el DT, dejando en claro que ya tienen una idea en mente, pero que el estado físico general del resto del plantel tras sumar minutos será fundamental para terminar de definir al reemplazante.
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