Selección Argentina: cuándo anuncia Lionel Scaloni al reemplazante de Balerdi

Además, Scaloni explicó que la posición específica que ocupaba el defensor se encuentra cubierta. Por este motivo, el cuerpo técnico evaluará otras alternativas en diferentes puestos dependiendo del desarrollo y las consecuencias del próximo partido.

"Según cómo acaben los demás compañeros, a ver de dónde tiramos", aseguró el DT, dejando en claro que ya tienen una idea en mente, pero que el estado físico general del resto del plantel tras sumar minutos será fundamental para terminar de definir al reemplazante.