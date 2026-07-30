River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Millonario" cayó en sus primeras dos presentaciones y buscará revertir el mal presente ante su gente. Juegan el domingo a las 19:15. Los detalles en la nota.
River buscará conseguir sus primeros puntos en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba este domingo a Rosario Central, en el marco de la tercera fecha de la Zona B.
El partido se disputará desde las 19:15 en el estadio Monumental. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y enfrentará a dos equipos que necesitan sumar para acomodarse en el inicio del campeonato.
El "Millonario" llega con la obligación de recuperarse después de un comienzo adverso. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet perdió sus dos primeras presentaciones: cayó 1 a 0 ante Barracas Central en el debut como local y luego volvió a tropezar frente a Gimnasia de La Plata.
Rosario Central, por su parte, llega con un punto en el campeonato. El "Canalla" inició el Clausura con una derrota por 2 a 1 frente a Belgrano en Córdoba y luego logró recuperarse al igualar ante Racing en la segunda fecha. El equipo rosarino intentará aprovechar el envión del último resultado para dar el golpe en el Monumental y sumar una victoria que le permita escalar posiciones.
Formaciones de River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Mauro Arambarri, Fausto Vera o Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Tomás Badaloni. DT: Jorge Almirón.
Horario y televisación
- Hora: 19:15.
- Estadio: Monumental.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Fernando Echenique.
- TV: ESPN Premium.
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