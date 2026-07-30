River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

River perdió con Gimnasia y sumó su tercera derrota consecutiva.

Rosario Central, por su parte, llega con un punto en el campeonato. El "Canalla" inició el Clausura con una derrota por 2 a 1 frente a Belgrano en Córdoba y luego logró recuperarse al igualar ante Racing en la segunda fecha. El equipo rosarino intentará aprovechar el envión del último resultado para dar el golpe en el Monumental y sumar una victoria que le permita escalar posiciones.